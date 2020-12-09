أمير الانسحاب أمام داعش الإرهابي وزيرا للدفاع.. لويد أوستن سقطة بايدن ومؤامرته على دول المنطقة

جون ماكين فضحه قبل وفاته: استراتيجيتك أمام داعش عززت وجوده ودمرت المدنيين واستغلها بوتين



سقطة كبرى لبايدن، بعدما أعلن رسميا عن اختيار لويد أوستن لتولي وزارة الدفاع في غدارته المقبلة حال تنصيبه.

ويرى مراقبون: أن اختيار أوستن شؤوم بكل ما تعنيه الكلمة من معنى فهو أمير الانسحاب أمام تنظيم داعش الإرهابي ومعادي للمشروع العربي وللسعودية، في الوقت الذي هو فيه مهادن لقطر وإيران. وليس له أي خبرة في أي مجال.. وفاشل.

فـ"لويد أوستن"، هو عرّاب الإنسحاب الأوبامي اليساري الذي مهد لظهور تنظيم داعش الإرهابي.

وكان قد أكد جو بايدن، اختياره للجنرال المتقاعد لويد أوستن لتولي وزارة الدفاع، ليصبح في حال تثبيته من مجلس الشيوخ أول شخص أميركي من أصل إفريقي يقود البنتاغون.

وقال بايدن، إن أوستن، البالغ من العمر 67 عاما "مؤهل بشكل فريد لمواجهة التحديات والأزمات التي نواجهها في الوقت الحالي"!! واختار بايدن أوستن بدلاً من المرشحة الأوفر حظاً منذ فترة طويلة، ميشيل فلورنوي، وهي مسؤولة بارزة سابقة في البنتاغون، وداعمة لبايدن، وكانت ستصبح أول امرأة تشغل المنصب.

كما درس بايدن تعيين جيه جونسون، المستشار العام السابق للبنتاغون، ووزير الدفاع الوطني السابق.

وبصفته ضابطا عسكريا محترفا، من المحتمل أن يواجه أوستن معارضة من البعض في الكونغرس الأميركي، وفي وزارة الدفاع الذين يؤمنون برسم خط واضح بين القيادة المدنية والعسكرية للبنتاغون. وتخرج أوستن عام 1975 من الأكاديمية العسكرية الأميركية في ويست بوينت، وخدم 41 عاما بالزي العسكري.

وتعود بداية الصلة بين بايدن وأوستن إلى سنوات قيادة الجنرال للقوات الأميركية وقوات التحالف في العراق، بينما كان بايدن نائبا للرئيس. وعمل أوستن قائدًا للفيلق متعدد الجنسيات في العراق عام 2008، عندما تم انتخاب باراك أوباما رئيسًا، وعاد لقيادة القوات الأميركية في الفترة من عام 2010 حتى عام 2011.

وخدم أوستن أيضًا في عام 2012 كأول نائب من أصول إفريقية لرئيس أركان الجيش. وبعد عام، تولى قيادة القيادة المركزية الأميركية، حيث وضع استراتيجية عسكرية أميركية لدحر تنظيم داعش في العراق وسوريا وبدأ في تنفيذها وفشل وسقطت الموصل وسقط ثلث العراق في يد تنظيم داعش الإرهابي

وتقاعد أوستن من الجيش عام 2016، وسيحتاج إلى تنازل من الكونغرس عن الشرط القانوني الذي يقضي بأن يكون العسكري السابق قد قضى سبع سنوات على الأقل خارج الخدمة قبل أن يعمل وزيراً للدفاع. وتم منح هذا التنازل مرتين فقط، آخرهما في حالة ماتيس، الجنرال المتقاعد من مشاة البحرية والذي شغل منصب أول وزير للدفاع في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقال مسؤول سابق في الاستخبارات العسكرية الأميركية، دونالد برايمر لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الجنرال أوستن "سيواجه عقبات في عملية تثبيته، من المشرعين في الحزبين، بسبب دوره المعروف كعضو جماعة ضغط لشركات تصنيع عسكرية كبيرة.

وكان قد انتقد رئيس لجنة القوات المسلحة في الكونجرس، السيناتور الراحل، جون ماكين استراتيجية الإدارة الأميركية وقت أوباما عام 2015 في محاربة داعش الارهابي في سوريا والعراق.

وقال ماكين في جلسة استماع عقدتها لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، وهى مسجلة، إن الثغرات الموجودة في هذه الاستراتيجية، فتحت المجال أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتعزيز تواجد روسيا العسكري في سوريا.

واضاف انذاك، أن التواجد الروسي في سوريا، يعزز قدرات حكومة السفاح بشار الأسد، ويعمل على تقويض السياسات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط. وتابع قائلا إن داعش الارهابي سيكون المستفيد الأكبر من هذا الوضع، من خلال توسعه في المنطقة وقد كان بالفعل.

ورحل جون ماكين وتبين أن كل انتقاداته لـ"أوستن" انذاك كانت صحيحة مائة في المائة فهو جنرال فاشل.

ويرى مراقبون أنه باختيار وزير الدفاع يتأكد فعلا أن إدارة بايدن الجديدة في حال تنصيبه فإنها ستكون إدارة أوباما بامتياز والحاكم سيكون اوباما ولا عزاء لمن راهنوا على هذا العجوز.

أ.ي