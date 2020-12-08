من خيبة لـ"خيبة".. الملالي يورط النظام البعثي ويطلب منه مواجهة إسرائيل في الجولان.. ومراقبون:حربا جديدة بالوكالة

خبراء: فضيحة فخري زاده تؤلم إيران وتبحث عن أي شىء يحفظ ماء وجهها



كما هى عادته يريد نظام الملالي الإرهابي أن تقوم سوريا هذه المرة أو بالأحرى يقوم نظام البعث الفاسد الحاكم فيها بالانتقام لمقتل عالمه النووي فخري زاده، وإحياء عملية إرهابية هنا أو هناك في هضبة الجولان، للزعم بوجود مقاومة أو مقاولة ومماتعة بالمعنى الحقيقي للطلب.

لذلك لم يتورع روحاني، في أول زيارة لوزير الخارجية السوري الجديد، فيصل المقداد، أن يطلب منه الدخول في مواجهة مع إسرائيل في الجولان، وهو ما قوبل بسخرية كبيرة ليس فقط لضعف النظام البعثي الحاكم في دمشق وبعد عقد كامل من الحرب الأهلية الضارية، ولكن لأن طلب روحاني يؤكد من جديد أن عصابة خامنئي تريد دوما من يقوم بحروبها من الوكلاء.

وكان أن طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني، النظام السوري بمواجهة إسرائيل في مرتفعات الجولان. وأكد دعم طهران المستمر لدمشق، وذلك خلال استقباله وزير الخارجية السوري الجديد فيصل المقداد في طهران!!

وبحسب ما نقل موقع الرئاسة الإيرانية على الإنترنت، فإن روحاني أكد الوقوف إلى جانب سوريا حكومةً وشعباً كحليف استراتيجي.

ووصل المقداد إلى طهران، في أول زيارة يقوم بها لإيران عقب توليه منصبه كوزير للخارجية في نوفمبر.

وكانت إيران حليفًا رئيسيًا لرئيس النظام السوري بشار الأسد منذ بداية الحرب السورية عام 2011، حيث قدمت لحكومة دمشق دعمًا عسكريًا واقتصاديًا حيويًا. وتتهم إسرائيل إيران بتعزيز وجودها العسكري الميليشيوي على طول حدودها الشمالية مع سوريا، وشنت غارات على منشآت مرتبطة بإيران وقوافل أسلحة متجهة إلى ميليشيا حزب الله مرارا وتكرارا دون أن تقدر طهران على الرد.

في سياق آخر وفي محاولة يائسة للملمة الفضيحة الإيرانية بتحقيق اختراق أمني عال واغتيال فخري زاده، نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن حسين أمير عبد اللهيان، مستشار رئيس البرلمان الإيراني، إنه جرى اعتقال بعض المشاركين في اغتيال أكبر عالم نووي في البلاد الشهر الماضي!!

ونقلت الوكالة شبه الرسمية عن حسين أمير عبد اللهيان قوله لقناة "العالم" الإيرانية: "لن يفلت مرتكبو هذا الاغتيال، الذين حددت أجهزة الأمن بعضهم واعتقلتهم، من العدالة". وأكد أنه تم التعرف على من أمر بتنفيذ اغتيال محسن فخري زاده، كما أشار إلى تورط إسرائيل في العملية. وقال عبد اللهيان: "تم التعرف على من أمر بتنفيذ عملية اغتيال فخري زاده، وسيتم الرد عليهم قريبا.

وأضاف: "الشواهد الأولية تظهر تورط إسرائيل بعملية اغتيال فخري زاده. إسرائيل لا تستطيع تنفيذ مثل هذه العمليات دون الاستعانة بالأجهزة الأمنية الأجنبية". وتابع: "الرد والانتقام على جريمة اغتيال فخري زاده سيكون على مراحل، وسيندمون على أفعالهم".

وعلق مراقبون، بأن تصريحات عبد اللهيان ليست أكثر من محاولة ذر الرماد في العيون وأن قتل زاده ضربة كبيرة وموجعة لإيران الإرهابية وتعطل برنامجها النووي.

أ.ي