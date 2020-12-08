على ميليشيات إيران أن تستفيق من أحلامها.. شينكر: واشنطن لن تغلق سفارتها في العراق وستدعم الانتخابات المبكرة القادمة

مراقبون: تصريحات مساعد وزير الخارجية الأمريكي ينسف أوهام عصابات إيران في ترك الولايات المتحدة العراق فريسة لهم



في تصريحات، على أعلى المستويات في الخارجية الأمريكية، جاءت تصريحات مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ديفيد شينكر ليقول من خلالها كلمة واحدة لعصابات إيران الإرهابية المسلحة أن الولايات المتحدة لن تخرج من العراق كما كانت تتوهم هذه الميليشيات.

وقالت الإدارة الأمريكية، إنها خصصت أموالا لإنجاح الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، مشددة على أنها لن تغلق سفارتها في العراق رغم خفض "مؤقت" لعدد موظفي السفارة.



جاء ذلك خلال جلسة حوارية عبر الدائرة المغلقة، مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر.

وقال شينكر، الذي يزور بغداد من أمس الاثنين، إن الكوادر الأساسية في السفارة ستبقى على رأس عملها إضافة إلى المستشارين الأمريكيين العاملين مع القوات الأمنية العراقية. وشدد على أن واشنطن لن تغلق سفارتها في بغداد، وأن الولايات المتحدة ملتزمة بعلاقاتها الثنائية مع العراق.

وأشار شينكر إلى أن تخفيض عدد الموظفين "مؤقت" ولن يؤثر على علاقات البلدين.

وخفضت السفارة الأمريكية في بغداد عدد موظفيها إلى النصف تقريبا وسط توجس من أعمال ارهابية ايرانية خلال الفترة القادمة.

وأضاف بالقول، التزامنا نحو العراق والعراقيين مستمر، والعمل متواصل، والدعم مستمر على كافة الاصعدة الامنية والصحية والاقتصادية وغيرها. وأشار – شينكر- وفق تقرير نشره موقع "شفق نيوز"، إلى لقاءات أجراها خلال زيارته الحالية لبغداد مع رئيس الوزراء الكاظمي ورئيس الجمهورية صالح ورئيس البرلمان الحلبوسي، إذ تم التباحث بشأن العلاقة بين الجانبين على مستوى الاصلاحات الاقتصادية وكذلك الانتخابات المبكرة.

وقال شينكر إنه أجرى مباحثات موسعة مع ممثلية مبعوثة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت حول الانتخابات المبكرة، و"ناقشنا دور التي البعثة في الانتخابات لتكون حرة ونزيهة".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستخصص 10 مليون دولار لدعم جهود إنجاح الانتخابات.

وبشأن العقوبات التي تفرضها العراق على شخصيات من داخل البلاد، قال إن "وزارة الخزانة الامريكية تستهدف المتورطين بشكل مباشر بالإرهاب والفساد".

وأضاف ديفيد شينكر، سنواصل في تصنيف ومعاقبة كل من يسرق من الشعب او يقتل المتظاهرين في العراق. وهذا الأمر سوف يستمر لغاية انتهاء ادارة الرئيس دونالد ترامب وحتى في الادارة الجديدة.

وعلق مراقبون، بأن تصريحات شينكر، تنسف كل خطط الملالي وعصاباته المسلحة في إيران، وهم الذين توهموا إغلاقا للسفارة الأمريكية في العراق والاستفراد بالوطن من جديد.

أ.ي