من المقبرة إلى السلطة من جديد.. نوري المالكي يعود للأضواء عبر حكومة الكاظمي المهترئة

خبراء: نوري المالكي رفض مجىء الكاظمي علنا ويتأمر عليه ورغم ذلك يقوم بإحياء دوره الخبيث



كاد العراقيون أن ينسون نوري المالكي وعصره الأسود القبيح على رأس السلطة في بغداد باعتباره عرّاب الفوضى وداعش الارهابي وسقوط الموصل ومجزرة سبايكر وتسيد الفساد وإيران.

لكن الكاظمي وعبر "صفقة فاسدة وحكومة مهترئة"، أبى ألا يختفي نوري المالكي وأعاده للأضواء من جديد.

رغم أن المالكي، اعترض على تولي الكاظمي رئاسة الوزراء علنا، ورغم أن يد المالكي الفاسدة التابعة لإيران يعرفها كل صغير وكبير في العراق، ويعرفون كذلك مؤامرته في الرغبة في إسقاط الرئاسات الثلاث قبل الانتخابات المبكرة القادمة.

وكان أن انطلق اجتماع لرؤساء الكتل السياسية في العاصمة بغداد، لمناقشة تطورات على الساحة الداخلية للبلاد.



وكشفت مصادر، أن الإجتماع الذي عقد في القصر الحكومي حضره الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والأمين العام لحزب الدعوة الاسلامية المجرم نوري المالكي.

وبحث المجتمعون التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والصحة على الساحة العراقية وفق مصادر مطلعة على ما دار في الاجتماع.

في نفس السياق وبحضور المالكي، دعت الرئاسات العراقية الثلاث وقادة الكتل السياسية، إلى تبني الإصلاح الاقتصادي كحل ضروري للازمات التي تعصف في البلاد، مشيرين الى دعم الإجراءات الحكومية لتحقيق ذلك الإصلاح في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021، كما اكدوا دعمهم لاستمرار الحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لحل المشاكل العالقة.

وجاء في بيان مشترك صادر عن اجتماع الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية، عُقد في القصر الحكومي ببغداد، اليوم، اجتماعاً لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وقادة الكتل السياسية"، موضحاً أنه "جرى خلال الاجتماع عرض التطورات والمستجدات الراهنة ، كما تم عرض الخطوط العامة للموازنة الاتحادية والمشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان".

وأكد المجتمعون، وفق البيان، أن العراق يمر بظروف استثنائية، جراء الأزمة الاقتصادية العالمية التي ترتبت على انتشار وباء كورونا ، وأن الإصلاح الاقتصادي هو الحل الضروري الذي يجب تبنيه في نطاق تضامن سياسي واجتماعي عراقي يعكس وحدة الموقف أمام القضايا الرئيسة.

وأشار المجتمعون، الى دعم الإجراءات الحكومية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021، وبما يضمن الحلول لتحصين الاقتصاد أمام الأزمات، مبيناً أن المجتمعين عبّروا عن دعمه لاستمرار الحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، لحل المشاكل العالقة، وبما يضمن معالجة عادلة لتلك المشاكل وفقاً للدستور.

ونوه البيان الى أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قدّم عرضاً لمبادرة الحوار الوطني الشامل التي تبنتها الحكومة من أجل تمهيد البيئة السياسية والأمنية والاجتماعية، لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وحمايتها من الخروقات، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والعدالة فيها

ويرى خبراء، أن الحاح الكاظمي على إعادة نوري المالكي للأضواء مرة ثانية رغم انه أحد الأسباب الكبرى للفساد والتردي في العراق، يؤكد أنه لا يعترف بجرائمه، وأنه غير واعٍ بما يدور حوله من مؤامرات.

أ.ي