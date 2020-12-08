برهم صالح يصرح بعد صمت: "العنف ليس حلا".. ونشطاء: تمخض الجبل فولد فأرا

عبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن خيبة أملهم في رئيس الجمهورية برهم صالح، بعد بيانه الباهت عن قمع المتظاهرين في السليمانية، حيث صرح النشطاء بالمثل الشهير، " تمخض الجبل فولد فأرا".

وأكد النشطاء، منذ تولى رئاسة العراق، لم يفعل شيئا مفيدا على الإطلاق، سوى البيانات الهزلية والمسرحية، وأن حكوماته فاشلة منذ حكومة عادل عبد المهدي وحتى حكومة مصطفى الكاظمي حاليا.

وأشار النشطاء، إلى أن صالح ليس بمقدوره فعل أي شيىء سوى الكلام الذي لا يقدم ولا يؤخر، وأنه يعلم أن كلامه ليس له أي صدى في أي مكان بالعراق وخصوصا في كردستان.

وقال صالح في بيانه المقتضب، "نُتابع بقلق واهتمام بالغين تطورات الأحداث في مدينة السليمانية منذ أيام، من تظاهرات واحتجاجات شعبية وما رافقها من أعمال عنف، أدّى الى إصابة عدد من المواطنين والقوات الأمنية، وتعرض عددٍ من المباني إلى الحرق والدمار".

وأضاف: "نؤكد على أن التظاهر السلمي حق دستوري مكفول يجب احترامه وعدم التجاوز عليه، ومن حق المواطنين التظاهر سلمياً للمطالبة بحقوقهم المشروعة، خصوصاً تلك المرتبطة بتأمين العيش الكريم لهم ولعائلاتهم من الرواتب وتحسين الأوضاع والخدمات العامة".

وأشار إلى أننا "نكرر هنا، أن العنف ليس حلاً لمواجهة مطالب المواطنين المشروعة، ويجب احترام إرادة ومطالب المتظاهرين السلميين، ونطلب من القوات الأمنية التصرف حسب القانون والابتعاد عن استخدام العنف، وفسح المجال أمام وسائل الإعلام لممارسة عملهما بحرية دون تقييد أو تضييق أو اعتداء".

وأوضح أن "اللجوء إلى العنف خطأ فادح وليس الطريق السليم لإيجاد الحلول، إذ إن استخدام العنف يُلطخ سمعة القوات الأمنية التي تقوم مهمتها في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية أرواح وممتلكات المواطنين، كما أن العنف يعمل على تشويه سمعة المتظاهرين السلميين وتحرف مطالبهم".

من جانبها، قالت النائبة السابقة، سروة عبد الواحد، "أحزاب الفساد تقمع التظاهرات بشكل وحشي وقفت الإنترنت في جميع المدن والأقضية وسكتت القناة الوحيدة التي كانت صوت المتظاهرين وتحاول إنهاء الانتفاضة الشعبية".

ويرصد "بغداد بوست" ردود نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على بيان الرئيس برهم صالح عن أحداث السليمانية:

وقال حساب، " nahla"،"نتابع بقلق" هذه جملة الأمين العام للأمم المتحدة بدل التعبير عن القلق طالب بغداد برواتب الإقليم لا مبرر لقطع رواتب الإقليم".



وسخر، حساب، "فؤاد العسكر السيد"، من كلمة الرئيس برهم صالح قائلا، " واو ! مقولة مهمة جدا من رئيس الجمهورية العراقية ؟!".



وأضاف، حساب، " حبي بنتي و بلدي عراق"، "الشعب العراقي يعيش تحت دولة الإرهاب وقتل الشعب عن طريق الأحزاب الحاكمة".



وتابع، حساب "#اداة_فاحصة"، " لا فرق بين سلطة الميليشيات وميليشيات السلطة، كلاهما كيان فاسد ومستهتر وقاتل وإجرامي، فما يحدث في السليمانية من قمع وقتل هو تكرار للنهج الدموي في عموم #العراق. أن ترفع صوتك يعني أن تقتل! وان تصمت، يقتلك الفساد! لا مفر من المواجهة...".



وذكر حساب، " أمير الكاظم"، " برهم صالح يعلم بأن ليس بمقدوره فعل أي شيء، سوى إصدار بيان برتوكولي....".



وأوضح حساب، "فلاح المشعل"، " الرجل يدرك بأن لا صدى لكلامه .. خصوصا في كردستان"، في إشارة إلى برهم صالح.