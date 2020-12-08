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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 08 كانون الأول 2020 03:16 م

كردستان على صفيح ساخن .. نواب كرد يتوقعون اتساع حركة الاحتجاج في الإقليم

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حركة الاحتجاجات الغاضبة التي شهدتها محافظة السليمانية جاءت نتيجة تفشي فساد سلطة الاقليم على حساب حقوق المواطنين، الامر الذي ادى الى قطع رواتب الموظفين وتأخرها لأشهر وتجويعهم، وبحسب نواب اكراد فأن هذا الفساد اشعل شرارة التظاهرات في الاقليم، فيما رجحوا اتساع هذه الاحتجاجات الى مناطق اخرى في حال لم تتوقف آفة الفساد.
ويقول رئيس الاتحاد الاسلامي في برلمان كردستان شيركو جودت في حديث له  إن “ما يحدث في السليمانية تتحمله الاحزاب الحاكمة في الاقليم نتيجة استمرارها في عمليات الفساد ما ادى الى انفجار الشارع والخروج بتظاهرات غاضبة للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة”.
واضاف، أن “متظاهري السليمانية خرجوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة المغيبة، الا ان سلطات الاقليم واجهتهم بالقمع والاعتداء عليهم وهي من تتحمل اراقة الدماء وتجويع المواطنين”، معلناً عن “رفضه لأعمال العنف التي شهدتها التظاهرات”.

واوضح جودت أن “سلطة الاقليم ليس لديها اي بوادر لحل الازمة الراهنة وانها استخدمت العنف بدل الحوار، واذا استمر هذا الامر فأن التظاهرات ستنتقل الى بقية مناطق كردستان”، لافتاً الى أن “غياب التوافق وعدم تسليم الواردات النفطية وغير النفطية ادى ايضاً الى هذه الفوضى”.

من جهتها، اعربت النائب السابقة عن حركة التغيير شيرين رضا في حديث لموقع “العهد”، عن “استغرابها من لجوء حكومة الاقليم الى استخدام العنف ضد المتظاهرين المدنيين الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم وصرف مستحقاتهم المتأخرة”، مشيرة الى أن “اعمال الحرق جاءت نتيجة رد فعل المتظاهرين من اعمال القمع التي تعرضوا لها من سلطة الاقليم”.

وبينت، أن “الفساد في الاقليم ادى الى تجويع مواطني كردستان، الامر الذي دفعهم للتظاهر لنيل حقوقهم”، مؤكدة أن “الاحزاب الحاكمة في كردستان ومنذ عام 2014 لم تستطيع حل الازمة المالية مع المركز، وهي لا تمتلك اليوم اي بوادر لحل المشاكل الراهنة”.

واضافت رضا، أن “عدم التوصل الى حل جذري مع المركز بخصوص تسليم الواردات يعد ايضاً من الاسباب الرئيسة للازمة الحالية”، مبينة أن “اتساع التظاهرات الى مناطق اخرى يعتمد على كيفية تعامل الاقليم مع الاحداث الجارية في كردستان، الا ان المعطيات تشير الى عدم وجود حل قريب”.


يشار الى أن قوات الاسايش اعتدت بالرصاص الحي على المتظاهرين الغاضبين من الفساد في الاقليم، وقامت بقمع التظاهرات التي شهدتها عدد من مناطق السليمانية، ما ادى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، وسط صمت حكومي مطبق.

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