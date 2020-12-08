بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 08 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
برهم صالح يصرح بعد صمت: "العنف ليس حلا".. ونشطاء: تمخض الجبل فولد فأرا الكاظمي يستقبل وفد السعودية.. نشطاء: نطالب بتفعيل الاستثمار السعودي والابتعاد عن الميليشيات الخائنة اعتصام مهندسي البصرة يدخل يومه الـ 110على التوالي.. ونشطاء: من المخجل على الدولة صمت القبور العراق يستعد لافتتاح معبر حدودي جديد مع السعودية..ونشطاء: عائدون إلى حاضنتا العربية رغما عن أنوف أحفاد كسرى برهم صالح يتحدث عن سيادة العراق.. ونشطاء: لماذا تصمت عن قمع المتظاهرين بالسليمانية؟ السيسي أمام ماكرون يتساءل عن حقوق الإنسان بالعراق وسوريا.. ونشطاء: رسالة قوية إلى فرنسا وأوروبا في عقر دارهم الحلبوسي يلتقي الخنجر.. ونشطاء: لقاء الشر لتنفيذ أجندات إيران قبل الانتخابات رئيس الجمهورية برهم صالح يلتقي وزير التجارة والاستثمار السعودي وفد سعودي رفيع المستوى يزور بغداد.. ومغردون: هكذا يعود العراق لعمقه العربي الشعب الكردي ينتفض ضد الحكم اليساري البرهمي الطالباني بالسليمانية.. ونشطاء: اليسار الشيوعي مشروع خيانة الأوطان
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 08 كانون الأول 2020 03:07 م

التربية تعلن الضوابط الخاصة للتقديم للامتحانات الخارجية

2072526352939148237
اعلنت وزارة التربية اليوم الثلاثاء، عن الضوابط الخاصة بالاشتراك في الامتحانات الخارجية.
وأضاف بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير التربية علي حميد الدليمي ، ان اللجنة الدائمة للامتحانات حددت يوم الاحد الموافق 2020/12/13 ، موعدا لبدء التقديم للامتحانات الخارجية ، على ان يكون يوم الخميس الموافق  2021/1/14 آخر موعد للتقديم.
حيث حددت الضوابط الاعمار المسموح لها للتقديم للمرحلة الابتدائية 18 سنة ( اي مواليد 2002 وقبلها )، مضيفة ان الطلبة المسموح لهم بالاشتراك في الامتحان الخارجي للدراسة المتوسطة يجب أن يكونوا قد مضت ثلاث سنوات دراسية على انهائهم الدراسة الابتدائية ، وأن يكون المشترك في امتحان المرحلة الاعدادية مضت ثلاث سنوات دراسية أو أكثر على اجتيازه بنجاح امتحان الدراسة المتوسط أو ما يعادلها.
واكدت التعليمات على انه يحق لخريجي الدراسة  الاعدادية (  الأكاديمي ومهني ) للأعوام  السابقة  التقديم في فرع مغاير لفرعه الذي تخرج منه على أن يؤدي امتحان التمهيدي  في الفرع الذي اختاره ، مردفت بأن امتحان المتقدمين سيكون  داخل مركز المحافظة ولا يجوز فتح مراكز في الأقضية والنواحي ، وإن الامتحانات الخارجية  ستكون حصرا للطلبة  في داخل العراق .
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
2072526352939148237

نصيف تكشف عن فساد في ملف شراء الطاقة الكهربائية 08 كانون الأول 2020 03:04 م

المالية-النيابية (1)

المالية النيابية تكشف: حكومة كردستان تستقطع 21% من رواتب موظفيها 08 كانون الأول 2020 11:45 ص

مفوضية-حقوق-الانسان-العراقية

تعليقا على احداث السليمانية ... مفوضية حقوق الإنسان: نرفض إجراءات تكميم الأفواه ومنع التظاهر السلمي 08 كانون الأول 2020 11:24 ص

532943Image1-1200x675

الكهرباء: العراق أنجز 80% من الربط الخليجي 08 كانون الأول 2020 11:21 ص

عبد الأمير نجم المياحي

نائب: الحكومة استأنست بالقروض وستدخل البلاد بأزمة يستحيل الخروج منها 08 كانون الأول 2020 11:15 ص

6338وزارة-الهجرة

​ لجنة لحماية النازحين من ظاهرة الاتجار بالبشر 08 كانون الأول 2020 10:42 ص

منصور البعيجي

البعيجي: التعليم الحكومي يتعرض لمؤامرة خطيرة 06 كانون الأول 2020 12:27 م

532943Image1-1200x675

الكهرباء: "جنرال إلكتريك" الأمريكية تبدأ تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع الأردن 06 كانون الأول 2020 11:53 ص

التعليقات