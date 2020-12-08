التربية تعلن الضوابط الخاصة للتقديم للامتحانات الخارجية

اعلنت وزارة التربية اليوم الثلاثاء، عن الضوابط الخاصة بالاشتراك في الامتحانات الخارجية.

وأضاف بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير التربية علي حميد الدليمي ، ان اللجنة الدائمة للامتحانات حددت يوم الاحد الموافق 2020/12/13 ، موعدا لبدء التقديم للامتحانات الخارجية ، على ان يكون يوم الخميس الموافق 2021/1/14 آخر موعد للتقديم.

حيث حددت الضوابط الاعمار المسموح لها للتقديم للمرحلة الابتدائية 18 سنة ( اي مواليد 2002 وقبلها )، مضيفة ان الطلبة المسموح لهم بالاشتراك في الامتحان الخارجي للدراسة المتوسطة يجب أن يكونوا قد مضت ثلاث سنوات دراسية على انهائهم الدراسة الابتدائية ، وأن يكون المشترك في امتحان المرحلة الاعدادية مضت ثلاث سنوات دراسية أو أكثر على اجتيازه بنجاح امتحان الدراسة المتوسط أو ما يعادلها.

واكدت التعليمات على انه يحق لخريجي الدراسة الاعدادية ( الأكاديمي ومهني ) للأعوام السابقة التقديم في فرع مغاير لفرعه الذي تخرج منه على أن يؤدي امتحان التمهيدي في الفرع الذي اختاره ، مردفت بأن امتحان المتقدمين سيكون داخل مركز المحافظة ولا يجوز فتح مراكز في الأقضية والنواحي ، وإن الامتحانات الخارجية ستكون حصرا للطلبة في داخل العراق .

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