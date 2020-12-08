خبير أمني يكشف تفاصيل خطوة ترامب القادمة في العراق ضد إيران وميليشياتها

كشف الخبير الأمني صباح العكيلي , الثلاثاء , عن خطوة للرئيس الأمريكي ترامب لاستهداف فصائل الميليشيات الإرهابية مشيرا الى ان دلائل تلك الخطوة هي سحب نصف موظفي السفارة في بغداد ودخول المدمرة ( أس أس ) والقاصفة B52 في قاعدة العديد القطرية.

وقال العكيلي في تصريح له , ان ” قرار إدارة ترامب بسحب نصف موظفي السفارة الامريكية في بغداد وعدم تواجد السفير الأمريكي في بغداد وكذلك دخول المدمرة (أس أس ) في مياه الخليج ونزول القاصفة B52 في قاعدة العديد القطرية , إضافة الى التصريحات التهديدية لمسؤولي إدارة ترامب مقدمات على قيام ترامب بخطوة تستهدف الميليشيات الإيرانية في العراق.

وأضاف ان ” كل المعطيات تؤكد قيام ترامب بتلك الخطوة ” باستهداف الحشد الشعبي وقياداته .