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الثلاثاء, 08 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 08 كانون الأول 2020 03:01 م

خبير أمني يكشف تفاصيل خطوة ترامب القادمة في العراق ضد إيران وميليشياتها

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كشف  الخبير الأمني صباح العكيلي , الثلاثاء , عن خطوة للرئيس الأمريكي  ترامب لاستهداف فصائل الميليشيات الإرهابية  مشيرا الى ان دلائل تلك الخطوة هي سحب نصف موظفي السفارة في بغداد ودخول المدمرة ( أس أس ) والقاصفة B52 في قاعدة العديد القطرية.
وقال العكيلي في تصريح  له , ان ” قرار إدارة ترامب بسحب نصف موظفي السفارة الامريكية في بغداد وعدم تواجد السفير الأمريكي في بغداد وكذلك دخول المدمرة (أس أس ) في مياه الخليج ونزول القاصفة B52 في قاعدة العديد القطرية , إضافة الى التصريحات التهديدية لمسؤولي إدارة ترامب  مقدمات على قيام ترامب بخطوة  تستهدف الميليشيات الإيرانية  في العراق.
وأضاف ان ” كل المعطيات تؤكد قيام ترامب بتلك الخطوة ”  باستهداف الحشد الشعبي وقياداته  .

 

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