نائب: حكومة الكاظمي عاجزة عن تقديم موازنة ٢٠٢١ للبرلمان

أكد النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، الثلاثاء، ان حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عاجزة عن تقديم مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ لمجلس النواب.

وقال الكناني في تصريح له، ان “حكومة الكاظمي اعتمدت على الاقتراض لحل الازمة المالية وهي عاجزة الان عن تقديم الموازنة لمجلس النواب”، لافتا الى ان “الكاظمي مؤمن بقضية الاقتراض ولا يدرك خطورة الامر”.

واضاف ان “المشكلة القائمة بين بغداد واربيل هي نتيجة عدم ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٠ “، مبينا ان “الكاظمي ملزم بتوفير رواتب الموظفين وايجاد حلول للازمة المالية كون هذا الامر جزء من مسؤوليته الحكومية”.

واكد النائب عن تحالف عراقيون حسن خلاطي ، امس ، ان حكومة اقليم كردستان لا تزال غير ملتزمة بالاتفاقات التي ابرمته مع الحكومة المركزي في بغداد بشأن تصدير النفط والمنافذ الحدودية.