الكاظمي يستقبل وفد السعودية.. نشطاء: نطالب بتفعيل الاستثمار السعودي والابتعاد عن الميليشيات الخائنة

أكد نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن استثمارات السعودية في العراق لها أن تكون رافد صداقة ومحبة وتطبيع العلاقات الاستراتيجية السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية في علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.

يأتي ذلك بعد استقبال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء، لوفد المملكة العربية السعودية برئاسة وزير التجارة وزير الصناعة والثروة المعدنية وسعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وأعضاء المجلس التنسيقي العراقي السعودي.

ورحّب الكاظمي، بزيادة التبادل التجاري بين البلدين بعد فتح منفذ عرعر الحدودي في الشهر الماضي، كما دعا المجلس التنسيقي إلى تسريع الخطوات العملية في توسيع العلاقات الاقتصادية بين العراق والمملكة العربية السعودية.

من جانبه، أكد رئيس الوفد التجاري والاستثماري السعودي، أن تعزيز التعاون سيمكن البلدين من مواجهة التحديات المشتركة في مجال مواجهة جائحة فيروس كورونا، وفي المجالات الاقتصادية التي ستنعكس إيجاباً على رفاه البلدين واستقرارهما، فضلاً عن تعزيز السِلم الإقليمي.

وأكد مراقبون، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق والسعودية سجلت في الربع الأخير من العام الجاري قفزات كبيرة بعد التوصل إلى اتفاقات في إطار اجتماعات مجلس التنسيق المشترك بين البلدين.

وأشاروا إلى أن من بينها إعادة افتتاح معبر عرعر الحدودي، والاستعداد لإعادة افتتاح منفذ الجميمة الحدودي للتعاملات التجارية، وحركة قوافل الحجاج العراقيين، والآسيويين نحو السعودية من محافظة المثنى جنوبي البلاد.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على استقبال الكاظمي لوفد السعودية والتعاون بين العراق والسعودية:

وقال حساب، "ماهر حسام"، "إن الاستثمار السعودي مهم جدا للعراق من أجل زيادة الأموال و توفير فرص عمل للعراقيين، لذلك نطلب من مصطفى الكاظمي تفعيل الاستثمار السعودي من أجل زيادة أموال خزينة الدولة العراقية".



وأضاف، حساب ""High dream، "السيد رئيس الحكومة امضي قدما في كل ما فيه مصلحة العراق المالية والتنموية ورخاء شعب العراق، التعاون مع السعودية يصب في مصلحة العراق، ولا تلتفت للميليشيات الخائنة وزعمائها تجار الدين والعمائم الذين تورطوا وانغمسوا في العمالة".



وتابع حساب، "الشاعر/ نصف الحسا الهاجري"، " خطوة مدروسة ما قامت به الحكومة السعودية بأوامر مباشره من الملك سلمان وتنفيذ عاجل من ولي عهده الأمير محمد بإرسال وفد سعودي رفيق المستوى لإبرام عقود شراكه اقتصاديه واستثمارية مع جمهورية العراق لجذبه للحضن العربي عمقه الطبيعي وسحب البساط من إيران وهيمنتها عليه".



وذكر حساب، " ناصر الفهد"، " لن يتطور العراق وهو في قبضة المجوس وأذناب المجوس والغريبة صمت شعب العراق وعدم دعمهم القوي لبلدهم".





