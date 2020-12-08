مشانق الملالي.. المحكمة العليا الإيرانية تؤيد حكم إعدام الناشط روح الله زم‎

أعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، الثلاثاء، أن المحكمة العليا أيدت قرار حكم الإعدام الصادر من محكمة الثورة في طهران، بحق الصحفي والناشط المعارض، روح الله زم.

وقال إسماعيلي في مؤتمر صحفي بشأن قرار محكمة الثورة بإعدام الصحفي روح الله زم: ”قبل أكثر من شهر، نظرت المحكمة العليا في حكم روح الله زم وأيدته“.

وفي منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني، أنها تمكنت من اعتقال الصحفي المعارض البارز روح الله زم في إحدى الدول المجاورة، فيما كشفت تقارير أخرى أن هذه العملية تمت في داخل الأراضي العراقية.

وعقب اختطافه بيوم، قالت مهسا رازاني، زوجة الصحفي روح الله زم، إن زوجها سافر من باريس إلى بغداد عبر الخطوط الأردنية، وتوقف في عمّان لفترة قصيرة، وبعدما وصل إلى العاصمة العراقية، حيث جرى اعتقاله فورا ونقله إلى إيران.



وكانت محكمة الثورة في طهران، أصدرت في الـ30 من يونيو/ حزيران الماضي، حكم الإعدام ضد روح الله زم بتهمة ”الإفساد في الأرض“.

و“الإفساد في الأرض“: جريمة تستخدمها السلطات الإيرانية أحيانا في قضايا تتعلق بمزاعم محاولات لقلب نظام الحكم في البلاد، وتقود المتهم فيها إلى الإعدام.

ويمتلك روح الله زم قناة ”آمد نيوز“، عبر تلغرام، وهي واحدة من أكثر مصادر المعلومات شعبية في إيران، وساهمت في توسيع رقعة الاحتجاجات ضد النظام الإيراني.

وواجه روح الله زم، 17 تهمة، بما في ذلك ”تأسيس قناة ”آمد نيوز“، لتعطيل الأمن القومي، والتجسس لصالح المخابرات الفرنسية والإسرائيلية، والتجمع والتواطؤ للتصدي للأمن القومي“.