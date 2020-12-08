بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 08 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
برهم صالح يصرح بعد صمت: "العنف ليس حلا".. ونشطاء: تمخض الجبل فولد فأرا الكاظمي يستقبل وفد السعودية.. نشطاء: نطالب بتفعيل الاستثمار السعودي والابتعاد عن الميليشيات الخائنة اعتصام مهندسي البصرة يدخل يومه الـ 110على التوالي.. ونشطاء: من المخجل على الدولة صمت القبور العراق يستعد لافتتاح معبر حدودي جديد مع السعودية..ونشطاء: عائدون إلى حاضنتا العربية رغما عن أنوف أحفاد كسرى برهم صالح يتحدث عن سيادة العراق.. ونشطاء: لماذا تصمت عن قمع المتظاهرين بالسليمانية؟ السيسي أمام ماكرون يتساءل عن حقوق الإنسان بالعراق وسوريا.. ونشطاء: رسالة قوية إلى فرنسا وأوروبا في عقر دارهم الحلبوسي يلتقي الخنجر.. ونشطاء: لقاء الشر لتنفيذ أجندات إيران قبل الانتخابات رئيس الجمهورية برهم صالح يلتقي وزير التجارة والاستثمار السعودي وفد سعودي رفيع المستوى يزور بغداد.. ومغردون: هكذا يعود العراق لعمقه العربي الشعب الكردي ينتفض ضد الحكم اليساري البرهمي الطالباني بالسليمانية.. ونشطاء: اليسار الشيوعي مشروع خيانة الأوطان
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 08 كانون الأول 2020 12:26 م

مشانق الملالي.. المحكمة العليا الإيرانية تؤيد حكم إعدام الناشط روح الله زم‎

717072583651679979

أعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، الثلاثاء، أن المحكمة العليا أيدت قرار حكم الإعدام الصادر من محكمة الثورة في طهران، بحق الصحفي والناشط المعارض، روح الله زم.
وقال إسماعيلي في مؤتمر صحفي بشأن قرار محكمة الثورة بإعدام الصحفي روح الله زم: ”قبل أكثر من شهر، نظرت المحكمة العليا في حكم روح الله زم وأيدته“.
وفي منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني، أنها تمكنت من اعتقال الصحفي المعارض البارز روح الله زم في إحدى الدول المجاورة، فيما كشفت تقارير أخرى أن هذه العملية تمت في داخل الأراضي العراقية.

وعقب اختطافه بيوم، قالت مهسا رازاني، زوجة الصحفي روح الله زم، إن زوجها سافر من باريس إلى بغداد عبر الخطوط الأردنية، وتوقف في عمّان لفترة قصيرة، وبعدما وصل إلى العاصمة العراقية، حيث جرى اعتقاله فورا ونقله إلى إيران.

وكانت محكمة الثورة في طهران، أصدرت في الـ30 من يونيو/ حزيران الماضي، حكم الإعدام ضد روح الله زم بتهمة ”الإفساد في الأرض“.
و“الإفساد في الأرض“: جريمة تستخدمها السلطات الإيرانية أحيانا في قضايا تتعلق بمزاعم محاولات لقلب نظام الحكم في البلاد، وتقود المتهم فيها إلى الإعدام.
ويمتلك روح الله زم قناة ”آمد نيوز“، عبر تلغرام، وهي واحدة من أكثر مصادر المعلومات شعبية في إيران، وساهمت في توسيع رقعة الاحتجاجات ضد النظام الإيراني.
وواجه روح الله زم، 17 تهمة، بما في ذلك ”تأسيس قناة ”آمد نيوز“، لتعطيل الأمن القومي، والتجسس لصالح المخابرات الفرنسية والإسرائيلية، والتجمع والتواطؤ للتصدي للأمن القومي“.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
717072583651679979

رئيس بوركينا فاسو يستقبل رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام 08 كانون الأول 2020 11:56 ص

532943Image1-1200x675

الحكومة الكويتية تقدم استقالتها .. ومرسوم أميري للوزراء بتسيير الأعمال 06 كانون الأول 2020 02:15 م

إيران كروونا

إيران.. البلد الأكثر تضررُا بفيروس كورونا في الشرق الأوسط 05 كانون الأول 2020 09:24 م

شغب في فرنسا

عصابات اليسار الراديكالي الإرهابي تهاجم محلات العاصمة الفرنسية باريس 05 كانون الأول 2020 06:58 م

120-033500-120-203624-000-1wm9rd-700x400_700x400

ضربة جديدة للملالي..سلوفينيا تدرج "حزب الله" منظمة إرهابية وواشنطن ترحب بالخطوة 05 كانون الأول 2020 11:54 ص

حزب الله

وول ستريت جورنال: واشنطن تسعى لتقليم أظافر ميليشيا حزب الله في لبنان 02 كانون الأول 2020 03:10 م

بايدن

"كتاب الموت والأشياء الرهيبة".. بايدن يطلع على الموجز السري للمخابرات الأمريكية 01 كانون الأول 2020 02:45 م

213802_iran

إيران تتحدى العالم بمشروع قانون لوقف التفتيش النووي 01 كانون الأول 2020 02:39 م

التعليقات