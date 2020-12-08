اعتصام مهندسي البصرة يدخل يومه الـ 110على التوالي.. ونشطاء: من المخجل على الدولة صمت القبور

أبدى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، استغرابهم الشديد من حكومة مصطفى الكاظمي وسلطات الدولة التي تشاهد مأساة مهندسي البصرة الذين تخرجوا من الجامعات ولم يتم تعينهم حتى الآن.

وأكد النشطاء أن مهندسي البصرة يعتصمون منذ أكثر من ١١٠ يوم، أمام نفط البصرة للمطالبة بأبسط الحقوق وهي التعيين، شهادتهم الهندسية تدفن في أغنى محافظة نفطية، نالت الأمراض والأوبئة والسرطانات منهم ولم ينالوا أبسط حقوقهم كمهندسين.

وأشاروا إلى الموقف المخزي من الرئاسات الثلاث في الدولة وصمت القبور الذي يشاهدوا من خلاله تلك المأساة الرهيبة ولم يفعلوا أي شيىء خاصة مصطفى الكاظمي.

وأكد نشطاء، أن حكومة الكاظمي واجهت الكثير من العقبات على بسبب ملف حملة الشهادات العليا، وإلى اليوم تماطل و تُسوّف بقضيتهم دون اكتراث لما يحصل.

وأشاروا إلى انه من المخجل على الدولة العراقية والحكومة المحلية في البصرة، أن تقف هكذا صامتة وهي ترى شريحة مثقفة من الشباب والبنات وهم يقفون في هذا الحر والبرد يطالبون بحقوقهم المشروعة".

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على اعتصام مهندسي البصرة الذي يدخل يومه الـ 111ولا اهتمام من سلطات الدولة:

وقال حساب، " Zinab"، " لا تراجع حتى الموت عن حقوقنا المسلوبة.. ولن نتنازل عنها مهما بلغنا من الأعمار نريد استعادة حقوقنا التي كفلها الدستور.. أنصفونا".

وأضاف، "موعد مرافعة الدعوى القضائية التي أقامها الخريجين القدامى في العراق 10- 12-2020".



وتابع حساب، " علي جليل"، " لا تُجهضوا أحلامنا وتطلعاتنا المستقبلية، فكيف لنا بناء البلد ونحن أبسط حقوقنا سلبت منا؟، موعدنا مع القضاء لاسترجاع أحلامنا التي سرقت مننا".



وذكر حساب، " "KHind، " أسرعوا بإقرار قانون الموازنة .. كفى استخفاف بحقوق شعبكم المظلوم .. حملة الشهادات العليا معتصمون منذ ١٠ اشهر ولا من مُجيب ..!".



وأضاف، حساب، " @hand3899"، " انصفوا من درس سنوات الحصار والفقر سنوات تخرجنا تعدت الـ ١٠سنوات أعمارنا تجاوزت العشرين و دخلنا الثلاثين ومازال التعيين الحكومي مطلبنا".



وقال حساب، " سماء صافيه"، " الشعب العراقي يطالب بإزالة الفاسدين ما الفائدة من تقوية العلاقات بين الدول وتوسيع العلاقات الاقتصادية التي سوف يكون مردودها أيضاً للفاسدين ولم ينال الشعب أي فائدة، لماذا هذا السكوت عن آفات الفساد وتغاضي النظر عنهم أكيد للكاظمي يحصه بالفساد فلا يستطيع محاسبتهم أو القضاء عليهم؟".