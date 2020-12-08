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الثلاثاء, 08 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 08 كانون الأول 2020 11:56 ص

رئيس بوركينا فاسو يستقبل رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام

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 استقبل روش مارك كريستيان كابوري رئيس جمهورية بوركينا فاسو ..  أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام في العاصمة واغادوغو وذلك بحضور معالي ألفا باري وزير خارجية بوركينا فاسو .
وهنأ الجروان  الرئيس روش مارك كريستيان كابوري بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لبوركينا فاسو ، واستعرض معاليه جهود المجلس في نشر قيم السلام والتعايش حول العالم، مؤكدا أن المجلس يعمل من أجل توحيد كافة الجهود الدولية بهدف نشر التسامح والسلام، كما يعمل من خلال برلمانه الدولي وجمعيته العمومية مع مختلف البرلمانات الوطنية والإقليمية ومع الهيئات والمؤسسات التي تؤمن بأهمية التسامح كأداة لزرع السلام.
من جهته أشاد فخامة الرئيس روش مارك كريستيان كابوري بجهود المجلس العالمي للتسامح والسلام الحثيثة في نشر التسامح والسلام حول العالم ، والدور الكبير الذي يقدمه في حشد الجهود لرفع قيم التسامح والسلام بين كافة الشعوب ، مرحبا بفتح مكتب المجلس العالمي للتسامح والسلام في غرب أفريقيا.
وأكد فخامته أن بوركينا فاسو داعمة لمثل هذه القيم النبيلة .. وأن شعبها يحب السلام والتسامح وتعيش فيه كل المكونات الوطنية بسلام.
كما أكد الجانبان على ضرورة محاصرة الإرهاب والجماعات التفكيرية التي تنتشر في بعض الأماكن والتي تمولها قوى ظلامية ، وأكد الجروان أن المجلس يعمل بقوة على نشر قيم التسامح والسلام لتأمين مستقبل آمن وأكثر سلاما للأجيال، مشيدا بدعم بوركينا فاسو وقيادتها للقيم الإنسانية والتسامح والسلام.
وعقد معالي الجروان اجتماعا مع وزير الخارجية ألفا باري جرى خلاله التطرق إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك في دعم مساعي نشر قيم التسامح والسلام حول العالم.
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