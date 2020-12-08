المالية النيابية تكشف: حكومة كردستان تستقطع 21% من رواتب موظفيها



كشفت لجنة المالية النيابية، ، عن قيام حكومة اقليم كردستان باستقطاع 21 % من رواتب موظفيها.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر ان “حكومة اقليم كردستان تقوم باستقطاع 21% من اجمالي رواتب موظفيها”، لافتا الى ان “حكومة كردستان هي المسؤول الاول عن تأخير صرف رواتب الموظفين رغم اتملاكها الاموال الكافية”.

واضاف ان “الاحزاب الكردية داعمة للتظاهرات التي شهدتها محافظة السيلمانية الا انها رافضة لعمليات حرق المقرات الحزبية والحكومية”، مبينا ان “تركيز التظاهر في السليمانية جاء نتيجة وجود حرية اكبر من المناطق الكردية الاخرى”.

وحمل كوجر “حكومة كردستان مسؤولية تأخير صرف الرواتب وانطلاق التظاهرات الشعبية في السليمانية”..