تعليقا على احداث السليمانية ... مفوضية حقوق الإنسان: نرفض إجراءات تكميم الأفواه ومنع التظاهر السلمي

أعلنت مفوضية حقوق الانسان، رفضها إجراءات تكميم الأفواه ومنع التظاهر السلمي.

وقالت المفوضية، في بيان انها “بقلق بالغ ولليوم الثالث على التوالي الإجراءات الحكومية والأمنية التعسفية في التعامل مع الوقفات الإحتجاجية المطالبة بالإستحقاقات الدستورية والقانونية لمواطني محافظات الإقليم.

واضافت، “تعرب المفوضية عن رفضها لسياسات وإجراءات تكميم الأفواه واستخدام القوة المفرطة مع الوقفات الإحتجاجية وغلق القنوات الفضائية لما له من مؤشر سلبي على التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وممارسة حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.

ودعت المفوضية السلطات الأمنية في محافظة السليمانية الى إحترام حقوق الإنسان وعدم التضييق على ممارسة حرية الرأي والتعبير والمطالبة بالحقوق، مطالبة الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم الى الإسراع في حسم خلافاتهما بما يضمن تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة.