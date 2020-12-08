الكهرباء: العراق أنجز 80% من الربط الخليجي

أعلنت وزارة الكهرباء، ، أن العراق أنجز 80% من مشروع الربط الخليجي، نفت مباشرة شركة جنيرال إلكتريك أعمال الربط الكهربائي مع الأردن.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى إن "العراق أنجز 80% من مهمته من الربط الخليجي، ونحن بانتظار أن يكتمل إنجاز الجزء المناط بالجانب الخليجي، لا سيما وإن جائحة كرورنا عطلت المشروع كثيرا"، مشيراً إلى أن "الاجتماعات بهذا الشان جارية الآن مع الجانب الخليجي، وسيتم تحديد الخطوط ومسارات نقل الطاقة".



ولفت إلى أن "150 مغياواط ستورد للمحافظات الغربية كمرحلة أولى، من خلال إنشاء خط ومحطة القائم التحويلية 400 والعمل أحيل لشركة جنرال الكترك لإنشاء الخط"، مبيناً أن "هذا الخط سيتحول في مراحله القادمة إلى 950 ميغاواط".



وأضاف موسى، أن "مشاريع الربط الكهربائي للشبكة الوطنية العراقية هي ليست لاستيراد الكهرباء بل لجعلها محطة لتبادل المنفعة بين الدول وجعلها ممرا لنقل الطاقة".

ونفى المتحدث باسم وزارة الكهرباء "مباشرة شركة جنيرال إلكترك أعمال الربط الكهربائي بالأردن".