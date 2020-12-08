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الثلاثاء, 08 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 08 كانون الأول 2020 11:17 ص

القانونية النيابية تعقد اجتماعا اليوم لمناقشة قانون المحكمة الاتحادية

محمد الغزي
أعلنت اللجنة القانونية النيابية،  عقد اجتماع اليوم لمناقشة قانون المحكمة الاتحادية.

وقال نائب رئيس اللجنة القانونية محمد الغزي إن "اللجنة القانونية ستناقش مسودتين من مشروع قانون المحكمة الإتحادية".
وأضاف، أن "اللجنة عاكفة على استكمال القانونين، وترك الخيار لمجلس النواب بالتصويت، سواء للقانون الأصلي الذي يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان أو التعديل الذي يحتاج إلى الأغلبية البسيطة".
وتابع الغزي، أن "اللجنة القانونية تأمل أن يتم التصويت على القانون الأصلي بعد أن تستكمل فقراته كافة خلال الأسبوعين المقبلين ويصل إلى رئاسة مجلس النواب لعرضه للتصويت".
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