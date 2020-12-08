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الثلاثاء, 08 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 08 كانون الأول 2020 11:15 ص

نائب: الحكومة استأنست بالقروض وستدخل البلاد بأزمة يستحيل الخروج منها

عبد الأمير نجم المياحي
قال  النائب عبد الامير المياحي ، استمرار الحكومة بالقروض بانه سيدمر الاقتصاد ويضعف الدينار العراقي، مشيرا الى انها ستدخل البلاد بأزمة يستحيل حلها.
واوضح المياحي ان “تنصل الحكومة عن توفير رواتب كانون الثاني 2021  امر غير مقبول وتهرب من مسؤوليتها.
واضاف ان “الحكومة استأنست بالقروض لسهولتها من دون تحقيق اي خطوة لحل الازمة الاقتصادية التي هي بالأساس مفتعلة من قبلها”، مشيرا الى ان “الاستمرار بالقروض سيدمر الاقتصاد العراقي ويضعف الدينار ويرفع اسعار صرف الدولار.
واوضح المياحي ان “تلك الخطوات سترفع السوق المحلية بشكل كبير والضحية المواطن خاصة اصحاب الدخل المحدود”، داعيا الى “الابتعاد عن القروض وحل الازمة.
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