نائب: الحكومة استأنست بالقروض وستدخل البلاد بأزمة يستحيل الخروج منها

قال النائب عبد الامير المياحي ، استمرار الحكومة بالقروض بانه سيدمر الاقتصاد ويضعف الدينار العراقي، مشيرا الى انها ستدخل البلاد بأزمة يستحيل حلها.

واوضح المياحي ان “تنصل الحكومة عن توفير رواتب كانون الثاني 2021 امر غير مقبول وتهرب من مسؤوليتها.

واضاف ان “الحكومة استأنست بالقروض لسهولتها من دون تحقيق اي خطوة لحل الازمة الاقتصادية التي هي بالأساس مفتعلة من قبلها”، مشيرا الى ان “الاستمرار بالقروض سيدمر الاقتصاد العراقي ويضعف الدينار ويرفع اسعار صرف الدولار.

واوضح المياحي ان “تلك الخطوات سترفع السوق المحلية بشكل كبير والضحية المواطن خاصة اصحاب الدخل المحدود”، داعيا الى “الابتعاد عن القروض وحل الازمة.