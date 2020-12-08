العراق يستعد لافتتاح معبر حدودي جديد مع السعودية..ونشطاء: عائدون إلى حاضنتا العربية رغما عن أنوف أحفاد كسرى

رحب نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، باستعداد العراق لإعادة افتتاح معبره الحدودي الثاني مع السعودية، هو منفذ الجميمة ، والذي يسهل عملية دخول السلع والبضائع ونقل قوافل الحجاج العراقيين والآسيويين عبر محافظة المثنى.

وأكد النشطاء، أن العراق عائد إلى حاضنته العربية رغما عن أنوف أحفاد كسرى المجوس، مشيرين إلى أن السعودية ليست فقط جارتنا بل هم أهلنا وعزوتنا وقبلة الإسلام والمسلمين.

يأتي ذلك بعد أن أعاد العراق افتتاح معبر عرعر الحدودي الشهر الماضي مع السعودية بعد توقف دام نحو 30 عاما، وبدأ تدفق دخول الشاحنات التجارية بين البلدين.

وقال محافظ المثنى أحمد منفى، إن العراق يعتزم إعادة افتتاح منفذ الجميمة مع السعودية بعد الحصول على الضوء الأخضر بهذا الشأن من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وأشار إلى أن "افتتاح المنفذ سيسهم في توفير آلاف فرص العمل لأبناء محافظة المثنى، وإقامة كثير من المشروعات لتنمية المحافظة اقتصاديا".

وأكد أن الخبراء يصفون طريق الحج عبر منفذ جميمة بطريق الحرير بالنسبة للعراق لأن جميع حجاج آسيا سيسلكونه وصولا إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة، حيث إن المسافة بين المنفذ والمدينة المنورة تستغرق ساعات قليلة.

كما سيتم نقل البضائع التجارية من البحر الأحمر. ويبعد المنفذ عن مركز محافظة المثنى نحو 280 كلم، ويوجد طريق جاهز للاستخدام وصولا إلى الدعامات الحدودية بين البلدين".

وطمأن المسؤول العراقي أن الوضع الأمني "مستتب في محافظة المثنى وفي مناطق البادية التي تشهد حركة سياحية داخلية وخارجية".

وأكد مراقبون، أن التنافس بين المدن العراقية التي تقع بالقرب من الشريط الحدودي مع السعودية، خصوصاً التي تقع في الفرات الأوسط أو في الجنوب العراقي ويمثل السكان الشيعة فيها الغالبية، لم يتأثر بصيحات وتهديدات الميليشيات الموالية لإيران، والرافضة لأي تعاون اقتصادي مع الجارة العربية، وتخويف السكان من الآثار السلبية لهذا التعاون.

ويقول المتخصص في الاقتصاد، باسم جميل أنطوان، إن أهمية افتتاح المنفذ الحدودي يكمن في فتح آفاق استثمارية وسياحية للمحافظة، متوقعاً أن يكون المنفذ ممراً لكثير من السياح الخليجين الذين يتخذون من البادية مكاناً للتنزّه والصيد خلال موسم الربيع.

ويرى أنطوان أن افتتاح المنفذ سيعمل على تشغيل الأيدي العاملة، وسيفتح شهية الجانب السعودي لاستصلاح المنطقة، لا سيما وأنه كانت لديه رغبة سابقة بالاستثمار في المثنى زراعياً، لولا الحساسية السياسية لدى بعض الأطراف.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على قرب إعادة افتتاح معبر الجميمة بين العراق والسعودية:

وقال حساب، " Mohammed Alazawi"، "العراق بإذن الله عائد إلى حاضنته العربية رغما عن أنوف أحفاد كسرى المجوس.. السعودية ليست فقط جارتنا .. هم أهلنا وعزوتنا وقبلة الإسلام والمسلمين ..".



وأضاف، حساب، " #شعيل_العتيبي"، " وأنتم في قلوبنا الله يرجع العراق أقوي ولحضنه العربي إخوان".



وذكر حساب، "البدوي الحر"، "كل ما نتمناه في السعودية أن نرى عراق مستقل قوي وناهض متعافي من الطائفية متحرر من الهيمنة الفارسية ينعم كل أبنائه بخيرات بلادهم الوفيرة ولا يتروكوها نهبا للفاسدين والسراق نتألم عندما نرى الإيراني ينهب نفطكم وأسواقكم وميزانيات مشروعاتهم يا قوم أنتم أصحاب تاريخ كبير".









