بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 08 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
برهم صالح يصرح بعد صمت: "العنف ليس حلا".. ونشطاء: تمخض الجبل فولد فأرا الكاظمي يستقبل وفد السعودية.. نشطاء: نطالب بتفعيل الاستثمار السعودي والابتعاد عن الميليشيات الخائنة اعتصام مهندسي البصرة يدخل يومه الـ 110على التوالي.. ونشطاء: من المخجل على الدولة صمت القبور العراق يستعد لافتتاح معبر حدودي جديد مع السعودية..ونشطاء: عائدون إلى حاضنتا العربية رغما عن أنوف أحفاد كسرى برهم صالح يتحدث عن سيادة العراق.. ونشطاء: لماذا تصمت عن قمع المتظاهرين بالسليمانية؟ السيسي أمام ماكرون يتساءل عن حقوق الإنسان بالعراق وسوريا.. ونشطاء: رسالة قوية إلى فرنسا وأوروبا في عقر دارهم الحلبوسي يلتقي الخنجر.. ونشطاء: لقاء الشر لتنفيذ أجندات إيران قبل الانتخابات رئيس الجمهورية برهم صالح يلتقي وزير التجارة والاستثمار السعودي وفد سعودي رفيع المستوى يزور بغداد.. ومغردون: هكذا يعود العراق لعمقه العربي الشعب الكردي ينتفض ضد الحكم اليساري البرهمي الطالباني بالسليمانية.. ونشطاء: اليسار الشيوعي مشروع خيانة الأوطان
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 08 كانون الأول 2020 10:44 ص

وفد وزاري يزور القاهرة غدا

مصر والعراق
يزور العاصمة المصرية القاهرة غداً الأربعاء وفد وزاري عراقي برئاسة وزير التخطيط خالد نجم البتال، يضم وزراء «الصحة والتجارة والصناعة.

وقال مصدر مسؤول في السفارة العراقية بالقاهرة: إن «الوفد سيوقع خلال الزيارة؛ سبع مذكرات تفاهم مع الجانب المصري»، مشيراً إلى أن «المذكرات ستشمل تمكين المشروعات المتوقفة في العراق، ومشاريع بروتوكولات ثقافية وعلمية وتنموية وزراعية، فضلاً عن تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة أثناء زيارة رئيس الوزراء المصري والوفد المرافق له إلى بغداد مؤخرا. .

وسيجري الوفد خلال الزيارة، لقاءات ثنائية بين وزراء الجانب العراقي ونظرائهم المصريين، فضلاً عن إجراء عدد من الزيارات الميدانية لعدد من المشروعات المهمة في القاهرة، .

واشار الى ان اجتماعا ثلاثيا  سيعقد بين أعضاء المجلس التنسيقي العراقي – الأردني – المصري، على هامش الزيارة.
إقرأ ايضا
2072526352939148237

مفوضية الانتخابات: أكثر من 26 مليون مواطن يحق لهم التصويت بانتخابات 2021 08 كانون الأول 2020 03:10 م

717072583651679979

نائب: حكومة الكاظمي عاجزة عن تقديم موازنة ٢٠٢١ للبرلمان 08 كانون الأول 2020 02:52 م

محمد الغزي

القانونية النيابية تعقد اجتماعا اليوم لمناقشة قانون المحكمة الاتحادية 08 كانون الأول 2020 11:17 ص

حسن خلاطي

نائب عن عراقيون : كردستان لا تزال غير ملتزمة بالاتفاقات مع بغداد بشأن النفط والمنافذ 08 كانون الأول 2020 11:11 ص

مسرور بارزاني

مسرور بارزاني: حكومة الإقليم أبدت مرونة كبيرة للوصول إلى اتفاق مع بغداد 08 كانون الأول 2020 10:40 ص

رياض-المسعودي (1)

سائرون: قانون الانتخابات الجديد يدفع الكتل الخوض الانتخابات بمفردها دون تحالفات 08 كانون الأول 2020 10:37 ص

العراق - السعودية

رئيسا اللجنة الثقافية والإعلامية بمجلس التنسيق العراقي السعودي يوقعان المحضر المشترك للجنة 08 كانون الأول 2020 10:35 ص

جمال كوجر

كوجر : القروض التي فرضتها الحكومة بموازنة 2021 ستؤخر تمريرها 08 كانون الأول 2020 10:32 ص

التعليقات