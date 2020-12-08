شكلت وزارة الهجرة والمهجرين لجنة لحماية النازحين من ظاهرة الاتجار بالبشر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، علي عباس جهاكير، إن وزارته تسعى لحماية فئات من النازحين من حالات كهذه، فضلا عن متابعة الإجراءات التنفيذية ورصد الحالات الميدانية مع ممثلي الوزارة في اللجان الفرعية بالمحافظات، منوها بان هذه الظاهرة تزايدت في الاونة الاخيرة، وتعمل الوزارة على رصدها ميدانيا للحد من انتشارها بين النازحين والشرائح الضعيفة بالمجتمع.



وأضاف ان اللجنة ستتولى وضع الخطط اللازمة والبرامج لمكافحة هذه الظاهرة والقيام بحملات توعوية وتثقيف للتحذير من مخاطرها وابلاغ الجهات الامنية مباشرة عند مشاهدة حالة اتجار أو التعرض لها، مشيرا الى أن وزارته تتابع منح النازحين في المخيمات الوثائق والمستمسكات لتسريع عودتهم الطوعية الى مناطق سكناهم الاصلية من خلال تقديم الخدمات القانونية لهم.