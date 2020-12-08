مسرور بارزاني: حكومة الإقليم أبدت مرونة كبيرة للوصول إلى اتفاق مع بغداد

أكد رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني، ان حكومة الاقليم أبدت مرونة كبيرة من أجل الوصول الى اتفاق مع بغداد بشأن الحقوق والمستحقات المالية لكردستان، معربا عن أسفه لمحاولات "البعض" بإستغلال الظروف المعيشية للمواطنين ودفع الاوضاع بإتجاه "الفوضى".



وقال بارزاني في بيان إن "الحوارات مستمرة مع الحكومة الاتحادية لتثبيت الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كردستان وللاسف لم ترسل بغداد حتى الآن بعد تلك المستحقات" لافتا الى أن "اقليم كردستان أبدى مرونة كبيرة من أجل الوصول الى إتفاق في إطار الدستور" .



وأضاف بارزاني ان "حكومة الاقليم تشعر بالاوضاع السيئة للمواطنين وتشكرهم على تحملهم أعباء هذه الأوضاع الصعبة لافتا الى أن تنظيم المظاهرات السلمية والمدنية في إطار القانون حق شرعي للمواطنين و أن محاولات التخريب والفوضى تختلف عن المطاليب العادلة" .



وأعرب بارزاني، عن "أسفه لمحاولات البعض بإستغلال الظروف المعيشية للمواطنين ودفع الاوضاع بإتجاه الفوضى والتخريب واعمال الحرق من أجل مصالحهم الشخصية بحجة الدفاع عن حقوق شعب كردستان مشيرا الى ان الاوضاع القائمة هي خارج إرادة ورغبة حكومة الاقليم".



ودعا "الجهات المعنية في حكومة اقليم كردستان الى الحفاظ على أرواح المواطنين والمتظاهرين ومنع الفوضى وعمليات العنف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة والمقرات وإحالة المتجاوزين الى القضاء".



وأكد بارزاني على "ضرورة تعاون الاطراف السياسية الكردستانية من أجل تجاوز الوضع الصعب القائم والحفاظ على استقرار اقليم كردستان مطالبا المواطنين بعدم التأثر بالخطابات التي تهدف ضرب استقرار كردستان".

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