سائرون: قانون الانتخابات الجديد يدفع الكتل الخوض الانتخابات بمفردها دون تحالفات

أكد تحالف سائرون، ان قانون الانتخابات الجديد سيدفع جميع الكتل الى خوض الانتخابات بمفردها من دون اي تحالفات وبعد الانتخابات ستكون التفاهمات

وقال النائب عن سائرون رياض المسعودي ان “القانون الجديد للانتخابات حصرها بدوائر صغيرة مناطقية وبالتالي لا يمكن اجراء التحالفات من خلاله.

واضاف ان “جميع الكتل ستخوض الانتخابات بمفردها ولا وجود للتحالفات من خلاله”، مشيرا الى ان “التفاهمات بين الكتل ستفتح بعد اعلان نتائج الانتخابات وعلى اساسها تشكل الحكومة المقبلة.