رئيسا اللجنة الثقافية والإعلامية بمجلس التنسيق العراقي السعودي يوقعان المحضر المشترك للجنة

وقع رئيس الجانب العراقي باللجنة الثقافية والإعلامية والشؤون الإسلامية وزير الثقافة والسياحة والآثار د. حسن ناظم مع رئيس الجانب السعودي للجنة ووزير الإعلام وكالة ماجد القصبي محضر اللجنة المشترك.



وتناول المحضر استكمال مذكرة التفاهم للتعاون الثقافي بين البلدين وبحث سبل التعاون في تسجيل ملفات وعناصر التراث المشتركة لدى منظمة اليونسكو، وتقديم تصور مشترك لإمكانية التعاون في مجال الانتاج السينمائي، وإقامة أسبوع سينمائي عراقي في السعودية وآخر سعودي في بغداد.



كما تضمن المحضر تحديد الآليات المقترحة للتعاون الإعلامي بين البلدين وبحث أوجه التعاون في مجال الشؤون الإسلامية فضلا عن بحث إمكانية إصدار ميثاق مشترك لمواجهة خطاب التطرف والكراهية.



وشمل المحضر اتفاقات حول ما يتعلق بتأشيرة الحج وحصة العراق من الحجاج، ووضع تصور للتعاون في مجال السياحة والاستثمار السياحي.



وجرى التوقيع بالتزامن مع انطلاق أعمال ملتقى الأعمال العراقي السعودي في العاصمة بغداد، برئاسة وزير المالية ونائب رئيس مجلس الوزراء علي عبد الأمير علاوي من الجانب العراقي، ماجد القصبي من الجانب السعودي.