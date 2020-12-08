كوجر : القروض التي فرضتها الحكومة بموازنة 2021 ستؤخر تمريرها

رجح عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر ، تأخر اقرار موازنة عام 2021 في حال وصولها الى البرلمان عازيا ذلك الى كثرة القروض التي وضعتها الحكومة فيها.

وقال كوجر ان “مسودة الموازنة التي تعمل الحكومة على اعدادها لعام 2021 تحتوي على قروض عديدة داخلية وخارجية.

واضاف ان “تلك القروض ستؤخر اقرار الموازنة في حال وصولها ون البرلمان سيعيد النظر بجميع تلك القروض التي فرضتها الحكومة بموازنة 2021

واوضح كوجر ان “الحكومة تؤخر ارسال الموازنة لتحصر مجلس النواب بوقت ضيق يضطر الى تمريرها بشكل عاجل من دون تعديلات”، داعيا الحكومة الى “عدم اتباع السياسة ذاتها التي كررتها بموضوع القرض الثاني وارسالها بشكل عاجل للمجلس.