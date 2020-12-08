برهم صالح يتحدث عن سيادة العراق.. ونشطاء: لماذا تصمت عن قمع المتظاهرين بالسليمانية؟

شن نشطاء عراقيون هجوما عنيفا على رئيس الجمهورية برهم صالح، بسبب أحداث السليمانية، منتقدين صمته عن اعتداء قوات الاتحاد الوطني على المتظاهرين والذي أسفر عن استشهاد متظاهرين وإصابة العشرات.

وأكد صالح، خلال استقباله سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين لدى بغداد، ضرورة دعم سيادة العراق وتعزيز استقراره، والتعاون في مكافحة الإرهاب، وموقفه الثابت في ضرورة منع التوترات في المنطقة، ويرفض بشدة انعكاساتها على أمنه واستقراره الداخلي.

وأفاد نشطاء، بسقوط ضحيتين وإصابة 8 آخرين بجروح خلال أعمال عنف واسعة النطاق رافقت احتجاجات على تأخر صرف الرواتب في محافظة السليمانية بإقليم كردستان.

وأوضح النشطاء، أن شخصاً لقي مصرعه في قضاء جمجمال وأصيب اثنان آخران بجروح، ولقي شخص ثان مصرعه في قضاء كفري.

وكان المئات من المتظاهرين قد أضرموا النار، في مكاتب أحزاب الاتحاد الوطني الكردستاني، والاتحاد الإسلامي الكردستاني، والجماعة الإسلامية إضافة إلى مؤسسات حكومية في مركز قضاء سيد صادق بمحافظة السليمانية.

وقد انتفض الشعب الكردي ضد الحكم اليساري البرهمي الطالباني في السليمانية، حيث أن اليسار يشعل دول عظمى بالفتن فلابد أن يأتي شعب كردستان وينفض عنه غبار الجيب اليساري الشيوعي العميل القابع في كهوف الحرس الثوري الإيراني.

وقال مغردون، السليمانية تُقمع من الميليشيات الكردية وحامي الدستور برهم صالح يتحدث عن زيارة البابا بعد ثلاثة أشهر، ويتحدث عن سيادة العراق، وأين تلك السيادة التي هي تحت رعاية ميليشيات إيران.

من جانبه، قال شاهو القرةداغي، استشهد المتظاهر سربست عثمان في مدينة دربنديخان في محافظة السليمانية وأصيب أكثر من عشرة آخرين خلال تظاهرات هذا المساء ولازال إطلاق النار مستمر.

وأضاف، أن الرئيس برهم صالح يدعو إلى عدم استخدام العنف في التعامل مع المتظاهرين والاستجابة لمطالبهم!.

وأضاف، الكاتب السياسي، حيدر الموسوي، السيد رئيس الوزراء صامت عن ما يجري في السليمانية لأنه لا يريد أن يضايق صديقه برهم صالح أو ربما لأن احتجاجات السليمانية حدثت في كانون وليس في تشرين.



ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على صمت الرئيس برهم صالح على قمع المتظاهرين في السليمانية:

وقال حساب، " المحامي علي كامل الطائي"، " كل ثوار المحافظات الوسطى والجنوبية معكم يا أحرار ..استمروا بانتفاضتكم لإزاحة الفاسدين والفاشلين في كردستان".



وأضاف، " laith Haidari"، " أكثر من 60 شهيد وجريح في مظاهرات السليمانية، والرئيس برهم صالح يلتزم الصمت حيال هذه الجرائم. ما السر في ذلك؟".



وتابع، حساب " Ali Alkhafaji"، " قلوبنا مع أهلنا في السليمانية الحبيبة أين برهم صالح من مساندة أهلها من إرهاب ميليشيات الاتحاد الوطني؟".



وذكر حساب، "حامد الجبوري/٢"، " رئيس الجمهورية برهم صالح هو جزء من الطبقة الفاسدة التي خرج الشعب لإزالتها، فكيف يؤيد من يريد إزالته؟.