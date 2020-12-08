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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 08 كانون الأول 2020 07:35 ص

السيسي أمام ماكرون يتساءل عن حقوق الإنسان بالعراق وسوريا.. ونشطاء: رسالة قوية إلى فرنسا وأوروبا في عقر دارهم

السيسي وماكرون

رد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمنتهي القوة علي مسألة حقوق الإنسان أمام الرئيس الفرنسي ماكرون، في المؤتمر الصحفي المشترك في باريس، وتساءل السيسي عن حقوق الإنسان في العراق وسوريا وليبيا.

وأثارت كلمة الرئيس السيسي إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنها رسالة قوية الى فرنسا وأوروبا من عقر دارهم.

وجاء رد السيسي، على صحفي أجنبي، وجه له سؤالا حول ملف حقوق الإنسان في مصر، كون القاهرة مدانة من بعض المنظمات الحقوقية في هذا الشأن، قائلا له، "كنت أتمنى من اللي وجه السؤال يقول لي أخبار ليبيا والعراق وسوريا واليمن ولبنان وأفغانستان إيه؟ أنا بحمي 100 مليون ومعندناش حاجة نخاف منها ولا نحرج منها".

وأكد السيسي، "نحن أمة تجاهد من أجل بناء مستقبل لشعبها في ظروف بمنتهى القسوة بمنطقة شديدة الاضطراب".

وقد اتهم السيسي، تنظيم الإخوان -ضمنيا- بنقل التطرف إلى فرنسا والعالم، مشيرا إلى أن مصر دفعت ثمنا باهظا جراء الإرهاب والتطرف.

وقال السيسي في إشارة إلى تنظيم الإخوان "أنا مطالب بحماية دولة عددها 100 مليون نسمة من تنظيم متطرف عمره 90 عاما وتمكن خلال هذه المدة من إنشاء قواعد لنشر التطرف في العالم بأسره.. وإن كنتم في فرنسا تعانون من التطرف فهذا جزء من الأفكار الذي نقلها بعض التابعين لهم"

وشدد السيسي على ضرورة حل الميليشيات في ليبيا، مؤكدا أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد للاستقرار في ليبيا.

إلى ذلك، اتهم قوى إقليمية بالعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة، مضيفا أنه تمت مناقشة صياغة آلية دولية مشتركة لمواجهة الكراهية والتطرف.

وقال السيسي، إن قيم وحقوق الأديان فوق كل قيم وحقوق البشر والإنسان، لأن حقوق الإنسان تصنع بأيدنا إنما حقوق الأديان من خلق الله عز وجل..

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس:

وقال حساب، "سعودي وأفتخر"، "رسالة قوية إلى فرنسا وأوروبا من عقر دارهم حفظ الله مصر وشعبها من كيد الكائدين".


وأضاف، حساب، "Mohammed Al-Ghamdi"، "كلام الرئيس السيسي صحيح . رسالة - إلى كل دول الاستعمار وأذنابهم، حقوق الإرهابيين الإخوانية سنضعها تحت أقدامنا. الأمن والتنمية و الاستقرار أهم من كل الشعارات والأكاذيب باسم حقوق الإنسان".


وتابع حساب، "أحمد الضالعي"، "بطل إلى الأمام، لازم من توحيد الجهود من كل قادة العرب ونكون قوة تهز العالم بالفكر والعلم وثقافة ولعمل والازدهار وننقل نضرة مشرقه عنوانه السلام والمحبة".

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