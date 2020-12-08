خطة نوري المالكي لاستعادة السلطة وركّل الكاظمي بحرق العراق.. لقاءات ومؤامرات

المالكي يدعو الى نبذ "التسقيط" واستخدام المال السياسي في الانتخابات ومراقبون: أنت من ابتدعت الفساد في العراق



يسير نوري المالكي من جديد نحو استعادة السلطة. ويقول متابعون: إن خيبة حكومة الكاظمي هى من سمحت لهذ المجرم ان يفكر من جديد في نسج حبائله نحو السلطة. بعدما استقبله ونفض الغبار حوله وجعله من جديد محط أنظار الدبلوماسيين الأجانب في العراق.

وعلى هامش تحركاته وبالمزج بين المؤامرة والدبلوماسية، أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إصرار القوى السياسية على المضي بالاصلاح وتدعيم الديمقراطية، فيما دعا إلى نبذ التسقيط واستخدام السلاح في الانتخابات المقبلة!!

وقال المكتب الاعلامي للائتلاف في بيان، إن "المالكي استقبل في مكتبه ببغداد، سفير المملكة المتحدة لدى العراق ستيڤن هيكي، وبحثا خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين"، مبيناً أن الجانبين "ناقشا مستجدات الأوضاع السياسية على الصعيد الاقليمي والدولي، فضلاً عن الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات المبكرة". وأكد المالكي، بحسب البيان، على ان "الشعب العراقي وقواه السياسية مصممين على اجراء الإصلاح وتدعيم أسس الديمقراطية، سيما وانه يستعد لممارسة انتخابية شفافة ونزيهة مكفول فيها حرية الاختيار بعيداً عن لغة التسقيط واستخدام السلاح او المال السياسي". وأشار الى "حرص العراق على أن تكون علاقاته مبنية على التعاون والاحترام المتبادل وحفظ أمنه واستقراره وسيادته الوطنية".



من جانبه، اعرب السفير البريطاني عن استعداد بلاده لدعم كل الجهود الرامية لتوثيق العلاقات والتعاون بين البلدين الصديقين.

على الأرض شرع ائتلاف دولة القانون بقيادة المالكي في الدفع بالنائب محمد شياع السوداني كواجهة جديدة للائتلاف المتضرّر بشدّة من السمعة السيئة لزعيمه التي جرّت عليه تراجع عدد مقاعده في البرلمان إثر انتخابات سنة 2018 والمهدّد بمزيد من التراجع في الانتخابات المبكّرة المقرّرة لصيف العام القادم، الأمر الذي من شأنه أن يجعله عمليا خارج معادلة السلطة التي ستنشأ عن تلك الانتخابات.

ويرى ائتلاف المالكي في السوداني المستند إلى تجربة ناجحة عندما شغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة حيدر العبادي بين سنتي 2014 و2018، وجها قابلا للتسويق ومنافسة رئيس الوزراء الحالي الذي تشير التقديرات إلى تمتّعه بقدر من الشعبية بفعل عدم انتمائه للأحزاب التي قادت البلاد منذ 2003 وأفضت بها إلى وضع كارثي على مختلف المستويات.



وبدأ السوداني هجومه على حكومة الكاظمي الهادف للتشكيك في نزاهتها وهزّ ثقة الشارع فيها من بوابة ملفّ خدمة الهاتف الجوال الذي يحتوي على عدد من الثغرات موروثة أصلا عن حكومات سابقة.

وباتت خدمة الهاتف الجوال في العراق تواجه مصيرا مجهولا، بعدما عطل القضاء مصادقة الحكومة على تجديد رخص عمل ثلاث شركات خاصة في مجال الاتصالات، تقدم خدماتها لأكثر من 20 مليون مشترك. وبدأت القصّة عندما رفع النائب محمد شياع السوداني القيادي البارز في ائتلاف دولة القانون، دعوى ضد الحكومة لأنّها جددت رخص شركات الهاتف الجوال الثلاث من دون أن تستحصل منها ديونا بذمتها منذ أعوام.

وبناء على مرافعة من طرف واحد، أصدر القضاء أمرا ولائيا يقضي بتجميد إجراءات التمديد مؤقتا، ودعوة المدّعِي والمدَّعَى عليه إلى تقديم دفوعاتهما خلال جلسة طارئة.

ونظرا لثبوت أحقية الحكومة باستحصال الديون المترتبة على الشركات قبل التجديد لها، حصل السوداني على حكم سريع بإبطال قرار تجديد رخص الشركات الثلاث. وتعمل شركات الهاتف النقال في العراق منذ أعوام، محولة القطاع إلى قصة نجاح حقيقية، في بلد يتراكم فيه الفشل عاما بعد آخر.

وبرغم أن الشركات مدينة للحكومة فعلا بمبالغ غير واضحة، لكنّها كبيرة وفقا لمختلف المصادر، فإن العراق لا يملك بديلا جاهزا يمكنه من سد الفراغ الذي ستتركه الشركات إذا وجدت نفسها في مواجهة دفع ديونها أو الرحيل.

وينتهي عقد الشركات الثلاث نهاية العام القادم، ما يعني أن على الحكومة أن تبيع الرخصة لشركات أخرى، ربما غير موجودة من الأساس. وما عمق الأزمة أن الشركات أوقفت عملية استثمار تتطلب إنفاق ملايين الدولارات للارتقاء إلى الجيل الرابع في خدمات الاتصال وما يتعلق بها من خدمات الإنترنت، بمجرد صدور القرار القضائي بإبطال تمديد رخصة عملها. وقال مختصون إن الشركات الثلاث كان يمكن أن تُطلق خدمات الجيل الرابع قريبا، ولكن هذا لن يحدث ربما.

ولم يخل الأمر – وفق تقرير نشرته "جريدة العرب" من دوافع وأهداف سياسية، إذ أن السوداني مرشح سابق عن ائتلاف المالكي لمنافسة الكاظمي شخصيا على منصب رئيس الوزراء، وهو أحد المرشحين المقبولين لدى إيران. ويخطط السوداني للمنافسة على منصب رئيس الوزراء مجددا عقب الانتخابات، أو أن يكون مرشح تسوية قبل ذلك، في حال جرى إسقاط الكاظمي.

ومع هذا يقوم نوري المالكي ومن باب آخر بالعمل على إسقاط الرئاسات الثلاث في العراق وفي مقدمتها الكاظمي.

وعلق مراقبون بأن الكاظمي يتحمل مسؤولية عودة المالكي للأضواء ثانية بسبب ضعف حكومته واهترائه وعدم قدرته على الحسم.

أ.ي