السليمانية لا تزال مشتعلة ضد اليسار الشيوعي وأذناب إيران وإدارتهم الفاسدة "تفاصيل"

تفاقمت الأوضاع في السليمانية نتيجة تأخر صرف الرواتب، وتواصلت احتجاجات الشعب الكردي ضد الحكم اليساري البرهمي الطالباني في السليمانية، حيث اليسار الذي يشعل دول عظمى بالفتن فلابد أن يأتي شعب كردستان وينفض عنه غبار الجيب اليساري الشيوعي العميل القابع في كهوف الحرس الثوري الإيراني.

وقد بدأت شرارة الأحداث في السليمانية، بخروج تظاهرات المواطنين في مدينة السليمانية احتجاجا على تأخر صرف الرواتب وفرض الحكومة لاستقطاعات كبيرة تصل إلى 21%.

ورداً على موجة الاحتجاجات التي عمت السليمانية، أكد رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني، أن التظاهرات حق مشروع لكن محاولات التخريب مرفوضة.

وقال في تصريحات لوسائل إعلام، نحاول جاهدين عبور الأزمة المالية ومستمرون بالحوار مع الحكومة الاتحادية".

جاء ذلك، بعدما حرق متظاهرون مقار 5 أحزاب كردية شمال غرب السليمانية احتجاجا على الوضع الإقتصادي، كما أشعل متظاهرون النيران مبنى القائم مقامية واقتحموا مبنى الشرطة في قضاء سيد صادق شرقي السليمانية.

وكانت قد خرجت أعداد كبيرة من الموظفين الأكراد قبل أيام، بتظاهرة في مدينة السليمانية الخاضعة لسلطة حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" احتجاجا على تأخر رواتبهم وتأجيل دوام المدارس، داعين حكومة الإقليم، إلى الاتفاق مع نظريتها الاتحادية، على تسليم واردات النفط والجمارك.

يذكر أن حكومة الإقليم، ومقرها أربيل عانت من أزمة اقتصادية ضربت البلاد كلها خلال تفشي جائحة كوفيد-19، حيث تراجعت إيرادات العراق النفطية بشكل كبير. هذا وكانت اللجنة الأمنية في مدينة السليمانية قد أكدت في وقت سابق على وجوب أخذ موافقات مسبقة قبل تنظيم أي تظاهرات، وإلا فإنها ستعتبر تلك التظاهرات غير قانونية.

في السياق، قال مسؤولون طبيون محليون وعضو في البرلمان إن محتجا لقي حتفه خلال مظاهرات مناهضة للأحزاب السياسية الكردية في إقليم كردستان بعد اضطرابات على مدى عدة أيام.

وسقط المتظاهر تلك خلال احتجاجات مناهضة للأحزاب السياسية التي تدير الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، والتي خرجت احتجاجا على تأخر صرف رواتب القطاع العام. قال مسؤولون محليون، ومن بينهم مسعفون في مستشفى بالمنطقة، إن المتظاهر أصيب برصاص أطلقه مسلحون كانوا يحرسون مقر قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني في بلدة جمجمال، غربي مدينة السليمانية.

وحمل خبراء برهم صالح وقيادات الاتحاد الوطني، المتواصل مع ايران والحرس الثوري مسؤولية تدهور الأحوال الميعيشية في السليمانية.

ا.ي