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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 08 كانون الأول 2020 01:11 ص

إيران ترد على الشائعات القوية شبه المؤكدة.. الإرهابي خامنئي بخير لكنه لا يظهر بعد.. ومصادر:صحته متدهورة والنهاية اقتربت

خامنئي
مراقبون: عدم ظهوره قبل أكثر من أسبوعين يؤكد التكهنات حول تدهور صحته ويتردد أنه تفاقم السرطان

على مدى الأيام الماضية، تناول موقع بغداد بوست نقلا عن مصادر متعددة نافذة، خبر نفوق المرشد خامنئي، بعد تأكد نقل السلطات الى نجله مجتبى خامنئي.
المصادر المطلعة تؤكد فعلا ان خامنئي لن يظهر ثانية، وهناك تضارب حول سبب اعتلال صحته، بين من يقولون انه بسبب تفاقم أعراض السرطان فيما يؤكد آخرون انه فيروس كورونا. وعلى مدى أسبوع من تداول موقع "بغداد بوست"، تفاصيل نقل السلطة وحال الشيعة في العراق وقيادتهم القادمة ممثلة في نجل السيستاني بعد رحيل خامنئي.
ردت طهران بإشارة بسيطة بأن خامنئي حي وبصحة جيدة لكنه لم يظهر ايضا كما طالب الإعلامي الكبير، سفيان السامرائي، قبل يومين. وقال: انه إذا لم يكن قد مات فعلا وهناك حسابات ضخمة أكدت وتداولت هذه المعلومة فما المانع في أن يظهر حيا في فعالية جديدة تؤكد وجوده.
وكانت طهران، قد نفت الشائعات التي تحدثت عن تدهور صحة خامنئي وسط حديث عن حرب داخلية صامتة عن خلافة الرجل.
ونقلت وسائل إعلام في طهران أن خامنئي "في صحة جيدة"، كما أكد عضو في مكتب المرشد. وكتب مهدي فضائلي على تويتر "بفضل من الله وبدعاء المحبين، القائد بخير، ويقوم بتنفيذ خططه وفقا للجدول العادي".
وتناقلت الرسالة وكالات أنباء إيرانية تقدم فضائلي على أنه أحد أعضاء مكتب المرشد الأعلى البالغ من العمر 81 عاما.
وانتشرت شائعات عن تدهور حالة خامنئي الصحية بعد نشر السبت الماضي، نص بالعربية على تويتر أكد أن المرشد الأعلى نقل السلطة إلى ابنه مجتبى خامنئي بعد تدهور مفاجئ في وضعه الصحي. وتناقلت مجلة أميركية معروفة الرسالة ما ساهم في تعزيز الشائعات وفق رواية وكالة تسنيم الايرانية.
وكانت آخر مرة ظهر فيها خامنئي علنا في 24 نوفمبر. ووفقا لصور نشرها التلفزيون الإيراني، كان خامنئي التقى رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، علما أنه يقوم بهذه الخطوة عموما مرتين أو ثلاث مرات شهريا كحد أقصى.
وفي تلك المناسبة ظهر خامنئي وضيوفه واضعين الكمامات بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد بشدة في إيران.
ويرى مراقبون أن الأنباء عن وضع خامنئي الصحي تؤجج معركة الخلافة التي ما أن تهدأ حتى تستعر مجددا، وقد برزت في العام 2014 عندما خضع المرشد لجراحة ناجحة في غدة البروستات.
وعلى تطبيق تلغرام، نفى التلفزيون الإيراني اجتماع مجلس الخبراء المكلف بتعيين أو إقالة المرشد الأعلى، خلال النهار.
وأصر التلفزيون على تصحيح الأمور بعدما نشرت مواقع التواصل الاجتماعي صورة تشبه لقطة لقناته الإخبارية مع شريط يعلن عن الاجتماع. وأكد التلفزيون أن هذا الشريط “مزيف”.
والعام الحالي كانت صحيفة ‘فايننشال تايمز’ البريطانية قد نشرت تقريرا مطولا تحدثت فيه عن معركة صامتة تحت عنوان “معركة الخلافة في إيران تشتعل”، مشيرة إلى حرب غير معلنة على خلافة خامنئي. وتسود مخاوف في إيران من أن هذه المعركة ربما تتيح للحرس الثوري نفوذا أكبر وأوسع، فالجيش العقائدي الذي أسس إمبراطورية اقتصادية ضخمة خلال عقد من العقوبات الأميركية على إيران غير مستعد للخروج من هذه المعركة خاوي الوفاض.
والمعلومات المؤكدة أن خامنئي صحته متدهورة فعلا، ولا يمسك السلطات الآن ونقلها لابنه مجتبى، والملالي يأملون في شفائه، لكن المصادر تؤكد ان وضعه خطير ولم يعلق بكلمة واحدة على اغتيال فخري زاده وهى ليست عادته.
ا.ي
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