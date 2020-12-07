جرف الصخر.. هنا سلخانة إيران وميليشياتها جنوب بغداد "معتقلات واستثمارات زراعية إيرانية"

خبراء: 50 ألف من أهالي جرف الصخر فرّوا ولا سبيل لعودتهم بعد احتلالها من جانب إيران

استثمارات في الزراعة تديرها الميليشيات تحت إشراف خبراء إيرانيين



لا سيادة للعراقيين على أرضهم، فمع ميليشيات إيران الاجرامية التي تأسست بعد عام 2003 أصبح الوطن عبارة عن دويلات للإرهاب والعنف والطائفية.

وعلى مدى سنوات طوال لا يزال جرح جرف الصخر ينزف بقسوة، بعدما قامت عصابات إيران الإرهابية المعروفة مثل كتائب حزب الله العراق والعصائب واللتان سيطرتا على جرف الصخر فًاصبحت معتقلا كبيرا للسنّة ومكان شاسع للاستثمارات الزراعية الايرانية من ناحية أخرى.



ووفق تقرير حديث، فإن حلم السكان السنّة المهجّرين من ديارهم في منطقة جرف الصخر جنوبي العاصمة بغداد، آخذ في الابتعاد والتواري في ظلّ تقادم سيطرة الميليشيات الشيعية ومن ورائها إيران على المنطقة، وعملها الدؤوب على تركيز "بنى أمنية ومصالح اقتصادية" لها هناك بهدف تأكيد تلك السيطرة وفرضها كأمر واقع لا يمكن تغييره.

وتصطدم الجهود الهادفة لتطبيع الأوضاع في منطقة جرف الصخر المنتزعة بقوة سلاح الميليشيات الشيعية من سكّانها السنّة، بجهود مضادّة لفرض الواقع الجديد في تلك المنطقة ذات الموقع الاستراتيجي قريبا من العاصمة بغداد وعلى الطريق المتجه صوب الجنوب حيث كربلاء والنجف اللتين تضمّان بعض أقدس الأماكن لدى شيعة العراق والعالم.



وتخطّت الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، وفق تقرير "العرب"، مرحلة بسط السيطرة على المنطقة التي تمّ إفراغها من سكّانها الأصليين خلال معركة استعادتها من تنظيم داعش الارهابي في خريف سنة 2014، نحو تعزيز تلك السيطرة بتركيز بنية تحتية اقتصادية واستثمارية، بعد أن تمّ خلال السنوات الماضية، إنشاء بنية أمنية دائمة تتمثّل في إقامة معسكرات ومراكز مجهزة لتجنيد وتدريب وتعبئة المقاتلين كما تشمل إقامة مخازن وورش لتجميع وتركيب الأسلحة المهرّبة من إيران من طائرات مسيّرة وصواريخ قصيرة ومتوسّطة المدى.

وتمثّل المنطقة التي تتميّز بخضرتها وكثرة بساتينها موقعا نموذجيا لتمركز الميليشيات وإقامة مخازن لأسلحتها بعيدا عن رقابة الطيران الأميركي، حتّى أنّ الكثير من المصادر يصف جرف الصخر في الوقت الراهن بـ"المستعمرة الإيرانية" نظرا لوجود عدّة مراكز تابعة للحرس الثوري الإيراني الذي يسهر على تدريب وتأطير الميليشيات التابعة لإيران في العراق.

ويجري الانتقال في الوقت الحالي نحو تنفيذ الشق الاقتصادي والاستثماري من مخطّط السيطرة النهائية على جرف الصخر عبر استغلال ثرواتها الزراعية وخصوبة أراضيها ووفرة المياه فيها، تحت إشراف إيراني مباشر. وتؤكد مصادر في هيئة الحشد الشعبي الاجرامي، أن الميليشيات الشيعية التابعة لإيران حولت المنطقة إلى مستعمرة استثمارية، تنتشر فيها مشاريع تربية الدواجن والأسماك وتسمين العجول والحقول الزراعية.

ومنذ استعادتها من تنظيم داعش الارهابي، قبل أكثر من ستّ سنوات لم يسمح لسكان جرف الصخر، وهي معقل للسكان السنّة خارج العاصمة العراقية، بالعودة إليها بذريعة تشكيلهم خطرا على الأمن العام ومساعدتهم للتنظيمات المتطرفة مثل القاعدة وداعش.

وعرفت المنطقة كذلك، بأنها تضم أبرز معتقلات الميليشيات السرية في البلاد، إذ تقول مصادر استخبارية إن سجون جرف الصخر تضم الآلاف من الشبان والرجال السنّة الذي جرى اعتقالهم أو اختطافهم خلال حقبة الحرب على داعش في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين. وبسبب الطابع الزراعي للمنطقة ووقوعها على ضفة الفرات اليمنى، تشتهر جرف الصخر بإنتاج مختلف المحاصيل الموسمية، كما أنها مركز رئيسي لتوريد أسماك الحقول الصناعية إلى أسواق بغداد.

وقال ارهابيون جرى تطويعهم حديثا في قوات الحشد الشعبي، إن جرف الصخر تحولت إلى مستعمرة زراعية ضخمة، يشرف مهندسون زراعيون وأطباء بياطرة من إيران على إدارتها.



كتائب حزب الله العراقي هي المستثمر الرئيسي في المشاريع الزراعية بجرف الصخر تليها عصائب أهل الحق،ويقول المتطوعون- وفق العرب- إن المنطقة التي تبعد بنحو ستين كيلومترا عن العاصمة بغداد في اتجاه الجنوب الغربي تعج بحركة الآليات الزراعية وشاحنات نقل المنتجات الزراعية والحيوانية.

وكشفت مصادر، إن المنطقة باتت أحد الشرايين الرئيسية التي توفر الدعم المالي للميليشيات الشيعية في العراق، بإشراف إيراني مباشر.

وتعد كتائب حزب الله العراق الارهابية “المستثمر” الرئيسي في جرف الصخر، تليها عصائب أهل الحق، على أن الإدارة العليا للاستثمارات في هذه المنطقة تخضع للرؤية الإيرانية. واستولت الميليشيات على جميع الدور والمنشآت والآليات الزراعية في المنطقة وأدخلتها في خططها الاستثمارية التي تدر مبالغ مالية طائلة حاليا.

ولا تسمح الميليشيات لأي جهة بالوصول إلى هذه المنطقة بما في ذلك القوات النظامية كالجيش والشرطة. بل إنّ الأمر يصل إلى حد منع فصائل منضوية في الحشد الشعبي من دخول جرف الصخر، وذلك بهدف الحفاظ على الطابع السري للأنشطة التي تدور فيها.

وتقول مصادر عراقية إنّ أحزابا وميليشيات شيعية تعتبر ترحيل سكان جرف الصخر أمرا نهائيا لا رجعة عنه وتمنع مناقشته من قبل الحكومة لأنّ الهدف منه هو إزالة ما يعتبر "بؤرة للسنّة" بجوار بغداد وفي الطريق إلى جنوب البلاد.



وفشلت جميع الجهود السياسية المحلية والدولية في تطبيع الأوضاع داخل جرف الصخر بهدف السماح لسكانها الذين يقدر عددهم بنحو 50 ألف عراقي بالعودة إلى منازلهم.

وعلى الرغم من أنه لا إحصاءات رسمية إلا أن التقديرات تشير إلى أن ما بين 50 و100 ألف شخص فقد أثرهم سواء خلال سيطرة داعش الارهابية، على العديد من المناطق العراقية أو قبل عقد من الزمن إبان الحرب الطائفية التي طحنت أبناء البلد. ويعتبر ملف المفقودين والمغيبين من بين أبرز الملفات التي خلفتها الحرب مع داعش الارهابي.

وفي اليوم العالمي للمفقودين، ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن العراق يعد واحداً من البلدان التي تضمّ أكبر عددٍ من المفقودين. فكلّ أسرة في العراق عمليًّا إمّا لديها مفقود أو تعرف أُسراً فُقِد ذووها. وأثر هذا، بحسب اللجنة مدمّر على العوائل التي غالبًا ما تعيش في ضياع من دون أجوبة ملموسة.

أما الحقيقة السوداء، التي يعرفها معظم العراقيين، فتقبع في سجون جرف الصخر، ففي تلك المدينة، يقبع عدد كبير من المغيبين والمخطوفين الذين لا يسمح لأحد بزيارتهم، وهم رهائن تحت سيطرة حزب الله في العراق.

ويرى خبراء، أن استمرار فقدان السيطرة على منطقة جرف الصخر من جانب الحكومة العراقية مهزلة. وباختصار فالمطلوب عودة أهالي جرف الصخر لمدينتهم وخروج الميليشيات وتعويض أهلها وفك طلاسمها الميليشياوية والإفراج عن آلاف المعتقلين وهدم سجون جرف الصخر وإنهاء سطوة إيران.

أ.ي