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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 07 كانون الأول 2020 09:33 م

على هامش زيارة البابا للعراق مارس 2021 المقبل.. مليون مسيحي فرّوا من الوطن بعد تهديدات الدواعش وميليشيات إيران

بابا الفاتيكان

خبراء: الزيارة تنبه لحال الأقليات في العراق وتفضح السلوك الإيراني عبر العصابات المسلحة في الحشد الشعبي الإرهابي


مثلما كانت ميليشيات إيران خطرا داهمًا على الشعب العراقي كله وعلى سنّة العراق الذين أعلنت عليهم سيف الإبادة ومختلف الطوائف مثل الإيزيديين وغيرهم، فإن مسيحيو العراق ومنذ عام 2003 نالوا من العذاب الميليشيوي الكثير وترصد تقارير عدة أنه بسبب ظهور التنظيمات الإرهابية المتطرفة مثل داعش والقاعدة وظهور الحشد الشعبي الإرهابي فقد فرّ من العراق ما لايقل عن مليون مسيحي.
ففى الوقت الذي كان فيه مسيحيو العراق نحو مليون ونصف عام 2003 أصبح عددهم الأن ما بين 300-400 الف فقط والباقي تركوا وطنهم. 


وتمثل زيارة بابا الفاتيكان للعراق مارس المقبل 2021، وفق ما اصدر مكتبه منعطفا خاصا، حيث لها أهمية دينية كبيرة، علاوة على أن أنها تنبه لما لحق بكل طوائف العراق بعد دخول إيران وعصاباتها للمعادلة.
وكان قد وصف الرئيس برهم صالح، الزيارة المرتقبة لبابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس، إلى العراق في الأسبوع الأول من شهر مارس من العام المقبل بأنها "تاريخية".
وكتب برهم صالح في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن قداسة البابا فرنسيس سيقوم بزيارة إلى العراق في شهر مارس من العام المقبل. وأضاف صالح أن الزيارة ستكون تاريخية إلى بلاد ما بين النهرين، أرض الرسل والأولياء، وموطن سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء وستكون رسالة بليغة لدعم العراقيين بمختلف أطيافهم، وتؤكد وحدة الإنسانية في التطلع إلى السلام والتسامح ومجابهة التطرف. 



وكان الفاتيكان أعلن في وقت سابق، أن البابا فرنسيس سوف يزور العراق في الفترة من 5 إلى 8 مارس، في أول جولة خارجية له منذ أواخر عام 2019.
وستشمل زيارة بابا الفاتيكان خمسة مواقع منها بغداد وأربيل والموصل وقرقوش في محافظة نينوى. وذكر الناطق باسم الفاتيكان ماتيو بروني في بيان أن “برنامج الزيارة سيعلن في ما بعد وسيأخذ في الاعتبار تقييم أوضاع حالة الطوارئ الصحية حول العالم”.
وقالت وزارة الخارجية، إن زيارة البابا إلى العراق، بلاد ما بين النهرين، وأرض الرسل والأنبياء، وموطن أور والنبي إبراهيم، تمثل حدثا تاريخيا، ودعما لجميع العراقيين بمختلف تنوعاتهم".

وأشارت إلى أن الزيارة تمثل "رسالة سلام إلى العراق والمنطقة بأجمعها، وتؤكد وحدة الموقف الإنساني في مجابهة التطرف والصراعات، وتعزز التنوع والتسامح والتعايش". ويتسم العراق بتعدد الأعراق والديانات، ويشكل المسلمون غالبية السكان، فيما يأتي المسيحيون كثاني أكبر ديانة في البلاد.
وحتى العام 2003 كان العراق ذو الغالبية المسلمة الشيعية، يضم مليونا ونصف مليون مسيحي. وقد تراجع عددهم اليوم إلى 300 أو 400 ألف بحسب منظمة “حمورابي” غير الحكومية التي تدافع عن حقوق الأقلية المسيحية في العراق.
وفرّ مسيحيو العراق إلى أوروبا وأميركا ودول أخرى هربا من الاضطرابات الأمنية واستهدافهم في بعض الأحيان من قبل تنظيمات إرهابية وعلى رأسها القاعدة وتنظيم داعش. وقبل تفشي وباء كوفيد-19، أعرب البابا فرنسيس عن نيته زيارة العراق الذي يواجه تحديات عديدة وعانى حروبا على مدى عقود. وأعلن رغبته في زيارة هذا البلد في العام 2020 خلال استقباله مشاركين في اجتماع هيئة أعمال مساعدة الكنائس الشرقية في يونيو 2019.
وعلق مراقبون، بأن زيارة بابا الفاتيكان مهمة للغاية وتنبه إلى واقع أليم في العراق تقوده إيران الإرهابية وعملائها.
أ.ي

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