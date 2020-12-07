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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 07 كانون الأول 2020 06:47 م

الحلبوسي يلتقي الخنجر.. ونشطاء: لقاء الشر لتنفيذ أجندات إيران قبل الانتخابات

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هاجم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لقاء جمع بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وخميس الخنجر أمين عام ما يسمى  بالمشروع العربي في العراق.

وقال بيان لمكتب الحلبوسي، إن "الحلبوسي التقى خميس الخنجر للاطمئنان على صحته بعد عودته من رحلة علاجية"، متمنياً له "موفور الصحة والسلامة".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة مجمل تطورات الأوضاع في البلاد والانتخابات المبكرة، والتأكيد على أهمية تهيئة الأجواء اللازمة وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبِّر عن إرادة المواطن".

يأتي ذلك اللقاء في إشارة لما يبدو لانسحاب خميس الخنجر الأمين العام للمشروع العربي من تحالف الإطاحة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، حيث التقيا، لمناقشة مسألة الانتخابات المبكرة.

وكان الخنجر منضويا ضمن تحالف شكله رئيس مجلس النواب السابق اسامة النجيفي للإطاحة برئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي.

وقال نشطاء، إن خميس الخنجر والحلبوسي كلاهما يمثلان سنة العراق والواقع أن مواقفهم إيرانية حتى الشيعة أنفسهم يعجزون عن تنفيذ أجندات إيران بالحرف كما يفعل هذين.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لقاء رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وخميس الخنجر:

وقال حساب، "غلآ الرؤح"، "نفايات العرب وخائن لأهل العراق ومدمر المحافظات السنية، أنا لو مكان الحكومة أعمل محاكمة وكل قضاة العالم تشارك فيها لأنه مجرم وخائن وفاسد وسارق"، في إشارة إلى الخنجر.


وأضاف، حساب " @Modro88"، "أنتما الاثنين كم مرة تعاركتم وتصالحتم ؟ وبما أن الانتخابات على الأبواب فلا بد من الصلح".


وذكر حساب، "عماد الكاصد"، "المشكلة أن الكاظمي قبل أيام يلتقي بالإرهابي خميس الخنجر الذي كان يصرخ قادمون يا بغداد وفي عهد حكومة عادل ساعد في قتل الشباب نعم الكتل الشيعية هي التي تتحمل المسؤولية الكبرى عن دمار العراق بل أن التاريخ سوف يلعنهم".


وأضاف، حساب، " حرير"،" الخنجر متلون وفاشل لا تملك مشروع ثابت تتخبط هنا وهناك حتى تصبح رئيس القوم على حساب أهلك فلم تنجح بمشروعك العربي ولا نجحت بداعش واليوم آخر محاولاتك عند الشيعة فأصبحت ذيل بامتياز وحاولت تنقلب على الحلبوسي واليوم أنت تجلس معه، اعي حجمك".

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