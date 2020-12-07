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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 07 كانون الأول 2020 06:13 م

رئيس الجمهورية برهم صالح يلتقي وزير التجارة والاستثمار السعودي

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رئيس الجمهورية برهم صالح يلتقي وزير التجارة والاستثمار السعودي



ناقش رئيس الجمهورية برهم صالح مع وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، العلاقات الوثيقة بين البلدين الجارين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

وذكر بيان رئاسي:" ان الوزير القصبي، نقل في مستهل اللقاء تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان إلى رئيس الجمهورية، فيما حمّل، الوزير القصبي، تحياته وتقديره لجلالة الملك وسمو ولي العهد، وجرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الجارين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة".

وأكد الرئيس أهمية تطوير العلاقات بين الجانبين وتعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات، والعمل بالاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتبادل التجاري، وتعزيزها نحو المزيد من التعاون والتنسيق المشترك وبما يحقق مصالح شعبي البلدين.

وأشاد اللقاء بعمق وتطور العلاقات الأخوية العراقية السعودية، وحرص البلدين على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق، وتجسير العلاقة بين العراق ومجلس التعاون الخليجي، والتأكيد على عراقٍ آمن مستقر ذي سيادة وعلاقاتٍ راسخة مع عمقه العربي وجواره الإسلامي هو مرتكز في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، والعمل المشترك من أجل إرساء السلام لشعوبها.
 
من جانبه، قدّم الوزير القصبي عميق شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، مؤكداً التزام المملكة في دعم استقرار العراق وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين في جميع المجالات، والتعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.
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