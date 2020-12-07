وفد سعودي رفيع المستوى يزور بغداد.. ومغردون: هكذا يعود العراق لعمقه العربي

وصل وفد سعودي رسمي رفيع المستوى برئاسة وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، إلى بغداد، لاستكمال أعمال المجلس التنسيقي بحقيبة مشاريع تنموية.

ورحب مغردون عراقيون، على مواقع التواصل الاجتماعي، بزيارة الوفد السعودي إلى بغداد، مؤكدين أنه بذلك يعود العراق إلى عمقه العربي.

وأكد المغردون، أن العلاقات مع السعودية أفضل من التعامل مع دولة الملالي الإيرانية التي دمرت العراق ونشرت الإرهاب عبر الميليشيات الموالية لها في البلاد.

وأشار المغردون إلى أن العراق تم سليمه على طبق من ذهب إلى جارة السوء إيران لتنشر في أرضه الفساد والفوضى والظلم والاستبداد على يد أرذل البشر من ميليشيات وأحزاب فاسدة وعميله تتحكم بالبلد وتسرق خيراته.

وأكد مراقبون، أن العراق مختطف من ميليشيات طائفية تابعه لنظام الملالي في إيران ومهما تعمل الدول العربية وعلى رأسها السعودية لمساعدة الشعب العراق، ستصدم في هذه المليشيات التي تأخذ أوامرها من إيران لنشر الفتنة الطائفية والقتل بين العراقيين.

ويضم الوفد السعودي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة سعد بن عثمان القصبي، والأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية عائض العتيبي.

كذلك ممثلين لوزارات ومؤسسات وقطاعات حكومية، فضلاً عن وفد تجاري واقتصادي يضم عدداً من الشركات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.

ويجري الوفد خلال الزيارة محادثات مع الجانب العراقي في إطار المجلس التنسيقي السعودي العراقي واللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة المشتركة.

وقد استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح الوفد السعودي، مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات، والعمل بالاتفاقات الموقعة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة، وتعزيزها نحو المزيد من التعاون المشترك وبما يحقق مصالح شعبي البلدين.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال مغردي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على زيارة وفد سعودي رفيع المستوى إلى العراق:

وقال حساب، "مقاتل-سعودي"، " شيء جيد أنه يكون لدينا علاقات الصداقة والتعاون فنحن عرب أفضل من الفارسي الذي يدمر الشعب العربي وبإذن الله ترجع العراق كعهدها دولة قوية".



وأضاف، حساب، " صرخة العراق"، " ألف عربي ولا إيراني واحد"، في إشارة إلى أن التعامل بين العراق والدول العربية أفضل من التعامل بين العراق ودولة إيران.



وتابع حساب، " ما أصعب الحياة لولا فسحة الأمل"، " العراق أصبح ضحية الخنوع وتسليمه لجارة الغدر والسوء إيران على طبق من ذهب ليعيثوا في أرضه الفساد والفوضى والظلم والاستبداد على يد أرذل البشر من ميليشيات وأحزاب فاسدة وعميله تتحكم بالبلد وتسرق خيراته، نتمنى أن تتطور علاقة المملكة بالعراق لخدمة الشعبين الشقيقين".



وذكر حساب، " Abdullah"، " سينهض العراق إنشاء الله مع العودة إلى حضنه العربي وطرد الفرس وأذيالهم منه".



وأضاف، حساب، "ناصر سعيد"، " إن شاء الله يرجع العراق لعمقه العربي".