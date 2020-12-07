الشعب الكردي ينتفض ضد الحكم اليساري البرهمي الطالباني بالسليمانية.. ونشطاء: اليسار الشيوعي مشروع خيانة الأوطان

انتفض الشعب الكردي ضد الحكم اليساري البرهمي الطالباني في السليمانية، حيث أن اليسار يشعل دول عظمى بالفتن فلابد أن يأتي شعب كردستان وينفض عنه غبار الجيب اليساري الشيوعي العميل القابع في كهوف الحرس الثوري الإيراني.

وقال نشطاء، على مواقع التواصل الاجتماعي، لا تتصوروا أن العالم لا يعرف من هي عصاباتكم؟، مشيرين إلى أن اليسار الشيوعي مشروع خيانة الأوطان وتهجين الشعوب.

وقد بدأت شرارة الأحداث في السليمانية، بخروج تظاهرات المواطنين في مدينة السليمانية احتجاجا على تأخر صرف الرواتب وفرض الحكومة لاستقطاعات كبيرة تصل إلى 21%.

ثم اقتحمت قوات الأسايش الكردية، مقر قناة nrt الواقع في مدينة السليمانية، وقامت بإيقاف بث القناة الكردية.

وقال مدير القناة شوان عادل في بيان، إن قوات الأسايش التابعة لقوات الاتحاد الوطني الكردستاني، اقتحمت مبنى قناة nrt وصادرات الأجهزة والمعدات وقامت بقطع البث.

وأضاف أنه، بعد تغطيتها لأحداث التظاهرات الأخيرة في مدينة السليمانية والأقضية والنواحي التابعة لها، أقدمت قوات الأمن على هذه الخطوة.





من جانبه، حذّر النائب هوشيار عبدالله، السلطات في مدينة السليمانية من استخدام العنف ضد المتظاهرين، مندداً في الوقت ذاته بإغلاق قناة (NRT)،.

وقال عبد الله في بيان، إن علی السلطات في السلمانية أن تعي وتفهم سبب غضب الناس وأن یتعاملوا مع غضبهم بكل مرونة، وأُحذِّر: أي انتهاك لحقوق الانسان وأي عنف أو اعتداء على المتظاهرین سنفضحكم امام الرأي العام العالمي.

وخاطب عبد الله أحزاب السلطة في السليمانية: عليكم الإقرار بفشلكم وأن تفهموا معاناة الناس بدلاً من قمعهم وإسكاتهم بالقوة.

وقالت النائبة السابقة، سروة عبد الواحد، في تغريدة على حسابها عبر موقع "تويتر"، " ديمقراطية الطالباني تغلق قناة NRTالكردية، حزب ما يتحمل نقل التظاهرات كيف يريد البقاء؟.

وأضافت، "مع الأسف النخبة في العراق ساكتة عن تجاوزات الاتحاد الوطني على حرية التعبير وحق التظاهر ورئيس الجمهورية حامي الدستور من الاتحاد بس لاحظوا التناقض.

وأقدم المتظاهرون على إضرام النيران في مقر عدة أحزاب كردية، في قضاء سيد صادق في السليمانية، احتجاجا على الأزمة المالية وتأخير صرف الرواتب.

وهذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال ٢٤ ساعة، بعد حرق مماثل في ناحية بيره مكرون في السليمانية.



وقال نشطاء، إن المتظاهرين أضرموا النار بمقار الاتحاد الوطني، الاتحاد الإسلامي الكردستاني، الجماعة الإسلامية.

وقد أصيب ثلاثة متظاهرين، وعنصر أمني، إثر صدامات بعد إضرام النيران بمبنى قائمقامية قضاء سيد صادق في محافظة السليمانية.

وقال نشطاء، إن متظاهرين حاصروا المبنى بمن فيه من القوات الأمنية وأضرموا النيران فيه، مما دفع أمن المبنى إلى التصادم مع المحتجين.

وأضاف، النشطاء، أن قوات الأمن تستخدم الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في مدينة سيد صادق قرب مدينة السليمانية، مشيرين إلى أنه لا يمكن تنفيذ الإصلاح بالقوة، وإنما تأتي بخطط مدروسة.



ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على انتفاضة الشعب الكردي في السليمانية:

وقال حساب، " Mourad ⵎⵓⵕⴰⴷ"، " اليسار الشيوعي مشروع خيانة الأوطان وتهجين الشعوب".



وأضاف، حساب، "حيدر القيسي"، " رغم القمع القوي والغير مبرر وغلق القنوات المساندة ومحاولة تكتيم أصواتهم، يستمر متظاهري سليمانية بالتظاهر والآن حرقوا أغلب مقرات الأحزاب في المدينة".



وذكر حساب، "Bjar R Sharif"، " شعار ثورة لبنان كلن يعني كلن

شعار #ثورة_تشرين : شلع قلع كلهم حرامية.

اليوم تم تطبيق هذين المقولتين في سيد صادق في السليمانية

و تم حرق مقر معظم الأحزاب من المعارضة و المشاركة في الحكم".



وتابع حساب، " مجتبی حسن الشویلي2"، " أستغرب جداً صمت #رئيس_الجمهوريه وهو يعتبر حامي الدستور وها هو الدستور ينتهك في السليمانية بينما إعلان دعمه ووقوفه مع مظاهرات تشرين".

