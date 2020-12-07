صالح يعلن عن زيارة البابا فرانسيس للعراق.. ونشطاء: كيف يأتي إلى بلد تحكمه العنصرية والطائفية؟

أعلن رئيس الجمهورية برهم صالح عن زيارة سيقوم بها بابا الفاتيكان فرانسيس إلى العراق في أذار ٢٠٢١، هذه الزيارة التاريخية إلى بلاد ما بين النهرين.

من جانبهم، تساءل نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف يأتي البابا فرانسيس لزيارة بلد تحكمه العنصرية والطائفية؟ وانتشار الإرهاب والدمار بفعل ميليشيات إيران.

وأضاف النشطاء، هل يستطيع العراق بوضعه الحالي استقبال البابا فرانسيس، في بلد تسيطر عليه الميليشيات الموالية لإيران وغير مستقر أمنيا.

وقال صالح في تغريدة على حسابه عبر موقع التدوين المصغر "تويتر"، "العراق أرض الرسل والأولياء، وموطن سيدنا إبراهيم (ع) أبو الأنبياء، ستكون رسالة بليغة لدعم العراقيين بمختلف أطيافهم، وتؤكد وحدة الإنسانية في التطلع إلى السلام والتسامح ومجابهة التطرف".

من جانبه، أعلن مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الحج الجديد للبابا فرنسيس، أن زيارة البابا للعراق ستستمر لأربعة أيام وستشمل مدن بغداد وسهل أور وأربيل والموصل وقرقوش.

وقال في بيان، "بعد خمسة عشر شهرًا علق خلالها رحلات الحج الدوليّة بسبب الوباء يستأنف قداسة البابا فرنسيس السفر بشكل استثنائي. "تلبية لدعوة جمهورية العراق والكنيسة الكاثوليكية المحلية، سيقوم البابا فرنسيس بزيارة رسولية إلى البلد المذكور من الخامس وحتى الثامن من آذار مارس ٢٠٢١ وسيزور بغداد، سهل أور، المرتبط بذكرى إبراهيم، ومدينة اربيل وكذلك الموصل وقرقوش في سهل نينوى. وسيُنشر برنامج السفر في الوقت المناسب، وسيأخذ في عين الاعتبار تطور حالة الطوارئ الصحية العالمية".

وأضاف "من المؤكد أن هذه الرحلة تمثل بادرة قرب ملموسة من جميع سكان ذلك البلد المعذب. كان البابا فرنسيس قد أعرب بوضوح عن نيته بزيارة العراق في العاشر من حزيران يونيو عام ٢٠١۹، خلال استقباله للمشاركين في اجتماع هيئة أعمال مساعدة الكنائس الشرقية (رواكو).

وقال: هناك فكرة ملحة ترافقني عندما أفكّر في العراق – مشاركًا رغبته في زيارته عام ٢٠٢٠ – لكي يتمكّن من التطلع إلى الأمام من خلال المشاركة السلمية والمشتركة في بناء الخير العام لجميع المكونات الدينية في المجتمع، ولا يسقط مجدّدًا في توترات تأتي من صراعات القوى الإقليمية التي لم تهدأ أبدًا".

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على زيارة البابا فرنسيس للعراق العام المقبل:

وقال حساب، "" Yahya، " كيف يأتي من بلد العنصرية والطائفية ويحكمها عملاء دول الجوار السلام. هل لديك علم ماذا جرى في كركوك. حيث تم إبلاغ أهل قرية كردية مغادرة القرية خلال ٢٤ساعة، وتم التبليغ من قبل الحشد الإيراني وجيش الإيراني روح عمي لم يبقى بلد اسمه العراق. ليس لديك صلاحية مختار محلة شعبية".



ووجه حساب، "Ahmed Mohammed"، رسالة إلى الرئيس برهم صالح، " سيادة الرئيس أين موقفك من غلق قناة NRT والأحداث الجارية في شمال العراق؟".



وأضاف، حساب، " وديع عقل"، " أعلن البابا فرنسيس أنه سيزور العراق في آذار. كان عدد المسيحيين في العراق، حتى سنة ٢٠٠٣ مليون ونصف! اليوم بات أقل من نصف مليون. في بغداد انخفض العدد من ٧٥٠ألف إلى ٧٥ألف. وفي الدورة جنوب بغداد من ١٥٠ألف إلى ألف. والأسباب متعددة! هل فعلاً الغرب يهتم للوجود المسيحي في الأرض المقدسة؟!".



وذكر حساب " إسحاق الجيزاني"، " الكلام عن خطورة الزيارة وليس على العراق الذي لم تصونه. فالعراق ليس آمنا على مواطنيه فكيف سيكون آمنا على زيارة شخص في مقام البابا؟".



وأضاف، حساب " غروب"،" هل يستطيع العراق بوضعه الحالي استقبال البابا وتأمين سلامته وهو فاقد للأمن ولمقومات الدولة".

