مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات: الحكومة تبحث حاليا عن اكثر من مجال لتوفير التخصيصات المالية







قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي ان الحكومة تبحث حاليا عن اكثر من مجال لتوفير التخصيصات المالية "، مبينا :" ان مفوضية الانتخابات اعلنت حاجتها الى 400 مليار دينار بحيث يتم توفير المبلغ على شكل دفعات او ضمن جدولة زمنية".



واضاف الهنداوي :" ان هناك مبالغ مجمدة كانت مخصصة لانتخابات مجالس المحافظات سيتم تدويرها وتخصيصها لانتخابات مجلس النواب المقبلة ، الا انها غير كافية"، مشيرا الى :" ان المفوضية طلبت مبلغا اضافيا، وهذا سيكون عن طريق الاقتراض عبر تشريع قانون تمويل الانتخابات الذي تمت قراءته الاولى في مجلس النواب".



واوضح :" ان هناك مجالات متعددة يمكن اللجوء اليها لتخفيض تكلفة الانتخابات المقبلة، منها تقليل تخصيصات انتخابات الخارج، والاعتماد على المعلمين والكوادر التدريسية مقابل ترفيعهم او ترقيتهم، بدل تعيين موظفين جدد. و تخصيص مخازن الوزارات لتكون تحت تصرف مفوضية الانتخابات ، بدلا من استئجار مخازن او بناء مخازن جديدة لصناديق الاقتراع،.

