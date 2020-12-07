وفد سعودي رفيع المستوى يصل إلى بغداد

وصل وفد سعودي رسمي برئاسة وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، اليوم الاثنين إلى بغداد.

وكان في استقباله بمطار بغداد الدولي وزير التخطيط العراقي خالد بن بتال نجم والأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد نعيم الغزي.

ويضم الوفد السعودي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة سعد بن عثمان القصبي، والأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية عائض العتيبي.

إضافة إلى ممثلين لوزارات ومؤسسات وقطاعات حكومية، فضلاً عن وفد تجاري واقتصادي يضم عدداً من الشركات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.

ويجري الوفد خلال الزيارة محادثات مع الجانب العراقي في إطار المجلس التنسيقي السعودي العراقي واللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة المشتركة.

وسيعقد على هامش الزيارة ملتقى رجال الأعمال السعودي - العراقي، برعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. كما سيوقع الوفد عدداً من مذكرات التفاهم ومحاضر التعاون.

وستقوم مجموعة من أعضاء الوفد بزيارة لموقع إنشاء المدينة الرياضية المهداة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الشعب العراقي.

كما يلتقي الوفد الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.