قوات الاتحاد الوطني تغلق مقر قناة NRT في السليمانية.. ونشطاء: نرفض سياسية تكميم الأفواه

سادت حالة من الغضب الشديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيام قوات الاتحاد الوطني الكردستاني بإغلاق مقر قناة NRT في السليمانية، معبرين عن رفضهم الشديد لسياسية تكميم الأفواه.

وقد اقتحمت قوة أمنية، في محافظة السليمانية، فجراً اليوم، مقر قناة NRT، وأوقفت بث القناة، وصادرت معداتها، فيما أغلقت المبنى.

كما أعلنت وزارة الثقافة في إقليم كردستان، إغلاق قناة (NRT) التلفزيونية 7 أيام لمخالفتها المعايير، وفقا للوزارة.

وذكر بيان مقتضب للوزارة، أنه لعدم التزام هذه القناة بالتعليمات الخاصة بتنظيم المجال الإعلامي المرئي والمسموع، والتصرفات غير المسؤولة في هذا الوقت والبعيدة عن القانون واستنادا على قرار القاضي وبدعم من التعليمات المشار اليها وجميع القرارات والقوانين المتعلقة بهذه القضية قررنا وقف بث القناة لمدة أسبوع كامل".

وأشار البيان، إلى أن "إيقاف القناة يبدأ من الساعة 11.30 من يوم الاثنين لغاية الساعة 11.30 ليوم الاحد القادم.

ويأتي الإغلاق بعد يوم من أعمال عنف شهدتها مدن في السليمانية من قبل محتجين، انتهت بحرق مقار حزبية.

من جانبه، قال النائب هوشيار عبد الله، "أدين بشدة إغلاق قناة (NRT) وأحمل المسؤولية للأحزاب في السليمانية وعلى رأسها الاتحاد الوطني وحركة التغيير".

وأشار إلى أن سياسة تكميم الأفواه لم ولن تنجح في السليمانية، لن تستطيعوا إسكات الأصوات التي تحارب الفساد.

وقالت النائبة السابقة، سروة عبد الواحد، في تغريدة على حسابها عبر موقع "تويتر"، " ديمقراطية الطالباني تغلق قناة NRTالكردية، حزب ما يتحمل نقل التظاهرات كيف يريد البقاء؟.

وأضافت، "مع الأسف النخبة في العراق ساكتة عن تجاوزات الاتحاد الوطني على حرية التعبير وحق التظاهر ورئيس الجمهورية حامي الدستور من الاتحاد بس لاحظوا التناقض.

وتابعت ، "قوة أمنية من الاتحاد الوطني تنفذ أمر وزير الثقافة من الاتحاد الوطني لغلق قناة NRT،ديمقراطية الاتحاد الوطني تمنع نقل التظاهرات ، والمفارقة خامي الدستور من الاتحاد الوطني ،عندما اقول الديمقراطي والاتحاد وجهان لعملة واحدة لا أقولها من الفراغ، أين رئيس الجمهورية".

من جانبه، قال الخبير الاستراتيجي، فاضل أبو رغيف، " لا يصح غلق قناة الـ NRT,لأن غلقها مدعاة لقلقنا نحن الإعلاميون، القناة ذات مدى مهني عال، لذا نتوسم خيرا من اخوتنا بالسليمانية بإعادة النظر وافتتاحها".

وقال الصحفي، معن حبيب، " حالة من الغضب بين الأوساط الكردية في السليمانية بعد قيام عناصر أمنية بإغلاق قناة NRT ومصادرة معداتها، معتبرين ذلك تضييقاً للحريات واتهموا في الوقت نفسه حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بالتضييق على الحريات في السليمانية خصوصا بعد موجة احتجاجات عارمة شهدتها المدينة.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي على إغلاق مقر قناة NRT في السليمانية:



وقال حساب ، الناشط "عماد الأعرجي"، " قيام قوات الأسايش باقتحام مقر قناة NRTوإيقاف عملها بعد تغطيتها الأخيرة لتظاهرات السليمانية قمع لحرية الرأي والتعبير ...".



وأضاف، حساب، " باقر الشمري"، " ندين ونستنكر العمل الذي قامت به ميليشيات الاتحاد الوطني الكردستاني بغلق مقر قناة NRT وحيث أن هذه الخطوة هي للتضيق على صوت الشعب وطمس للحريات وتعدي سافر على حرية الصحافة لذلك نعلن التضامن مع الأخوة في السليمانية".



وتابع: حساب " Daraj درج"، " فيما لا يزال صحافيو بغداد يلجؤون إلى السليمانية هرباً من القمع والاغتيال، يبدوا أن المدينة التي اعتبرت بمثابة "منطقة خضراء" للصحافيين، لم تسلم هي الأخرى من الممارسات القمعية بحق الإعلام، إذ داهمت قوة أمنية رسمية تابعة لـ"أسايش" مقر قناة NRT الفضائية في السليمانية وصادرت معداتها".



وذكر حساب، " mustafa Nasser"، " على وقع تصاعد احتجاجات كردستان .. قوة أمنية تغلق قناة NRT في السليمانية. سيناريو تشرين ببغداد يتكرر".





