إحياء "التحالف الوطني".. نشطاء: البيت الشيعي سبب دمار العراق والصدر يسعى لحرب أهلية

شن نشطاء عراقيون، هجوما على محاولات الكتل السياسية الشيعية، إعادة إحياء ما يسمى بـ "التحالف الوطني"، كذلك إعادة القوى الشيعية العمل باللجنة السباعية المتوقفة منذ فترة طويلة.

وقال نشطاء، إن دعوة مقتدى الصدر، إلى ترميم ما يسمى "البيت الشيعي" بدت متناقضة مع إعلانه قبلها بأيام عن عزم تياره الحصول على 100 مقعد في الانتخابات المقبلة مع منصب رئاسة الوزراء.

وأشاروا إلى أن التناقض واضح في كلتا الدعوتين سواء من وجهة نظر خصوم الصدر داخل البيت الشيعي الذي يسعى إلى ترميمه وبين أصدقائه أو المحايدين حيال مثل هذا النمط من الحراك وهم السنة والكرد.

وأضافوا، أن الرغبة في الحصول على ثلث مقاعد البرلمان تعني بالضرورة إقصاء كتل وقوى سياسية شيعية مؤثرة هي الأخرى ترغب بالحصول على أكبر عدد من المقاعد وربما رئاسة الوزراء أو تساهم في اختيار المرشح لهذا المنصب.

وتابعوا، أن البيت الشيعي هو سبب دمار وخراب العراق، مؤكدين أليس هو البيت الشيعي الذي حكم العراق منذ عام 2003 حتى الآن.

وأكدوا أن إصرار مقتدى الصدر على دخول الانتخابات المبكرة المقبلة والسعي للحصول على منصب رئيس الوزراء، هو سعي إلى حرب أهلية في العراق.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على محاولات الكتل السياسية الشيعية إعادة إحياء ما يسمى بـ "التحالف الوطني":

وقال حساب "عراقي"، "البيت الشيعي هو سبب دمار العراق ليس أنا أقول هذا لكن من حكم العراق بعد ٢٠٠٣ إلى الآن هو البيت الشيعي".



وأضاف، حساب " Abdullah Fattah"، "البيت الشيعي وللأسف الشديد تتحكم بها مصالح رؤساء الكتل الدين باعوا الدنيا والأخرة لأجل مصالحهم المادة والحزبية".



وأوضح حساب، "علي الكردي الكلهوري"، "هذه الفترة حرجة للغاية، فترة احتراق الورقة البيضاء، وانهيار البيت الشيعي، لا يغركم ارتفاع سعر النفط فالفساد لن يجعلكم تحصلون على شيء حتى لو كان سعر البرميل ١٠٠٠ دولار، سعي تيار الصدر للحصول على رئاسة الوزراء سيؤدي إلى حرب أهلية".



وقال حساب الكاتب السياسي، "كريم الكرعاوي"، " الجمهور بشعارات خادعة وطائفية للاستمرار بالنهب والفساد بعقد تحالفات تسمى طولية وعرضية وعابرة للطوائف ودعوات لإصلاح الأوضاع وترميم البيت الشيعي وهيبة الدولة ومزيد من التزييف والخداع وفرض منطق القوة نحتاج صيانة عقول القطعان التي جعلت من هؤلاء أنبياء ومصلحين وهم أساس الخراب والدمار".



وذكر حساب، " تربوي"، " .الكل يريد أن يكون ربا للبيت للشيعي. وهم كلهم غير مؤهلين. بل كلهم طامعين بالزعامة المطلقة لهذا البيت. إنها كذبه منهم جميعا.١٧ عاما دمروا ومزقوا البيت الشيعي بفسادهم فهل نترجى خيرا منهم".

