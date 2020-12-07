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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 07 كانون الأول 2020 11:20 ص

الصيادي: قانون تمويل الانتخابات باب جديد من أبواب الفساد

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الصيادي: قانون تمويل الانتخابات باب جديد من أبواب الفساد


اعتبر النائب المستقل كاظم الصيادي، ، مشروع قانون تمويل انتخابات مجلس النواب بابا من أبواب الفساد .
وقال الصيادي إن “مشروع قانون تمويل الانتخابات عبارة عن فساد جديد يراد منه سرقة أموال الشعب العراقي “، مضيفا أنه “ينبغي على الدولة إيجاد طرق أخرى لتمويل الانتخابات بعيدا عن مسألة القروض كاستقطاع جزء من رواتب الدرجات العليا.
ولفت الى “وجود مؤسسات تعليمية يمكن الاستفادة منها في ادارة الانتخابات بصورة صحيحة دون الحاجة الى أموال.
وأنهى مجلس النواب، أمس  الاول، القراءة الاولى لمشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب.
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