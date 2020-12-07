مقرر اللجنة المالية النيابية يرجح اقرار موازنة 2021 اواخـر الشهر الحالي







رجح مقرر اللجنة المالية النيابية ، احمد الصفار اقرار موازنة 2021 اواخـر شهر كانون الاول الحالي .





وقال الصفار ، ان " الحكومة ارجأت ارسال الموازنة الى مجلس النواب حتى الآن بسبب ارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية ، مايتطلب اعادة صياغة الأرقام في ابواب الموازنة لتقليل سقف العجز المالي وزيادة الايرادات ".



واوضح ان " مجلس الوزراء سيجتمع غدا الثلاثاء وقد يقر الموازنة حينها او يعقد جلسة خاصة بمناقشة واقرار الموازنة يوم الاربعاء ، مايعني ان الموازنة ستصل الى رئاسة البرلمان مطلع الاسبوع المقبل ".



واضاف ، ان " مسودة الموازنة لاتزال حتى الان لدى الامانة العامة لمجلس الوزراء لتدقيقها بالتنسيق مع لجنة خاصة من وزارة المالية وصندوق النقد الدولي لتحديث سعر صرف الدينار العراقي قبل نهاية السنة المالية"، مبينا انه و" حسب التقديرات الحكومية التي ابلغنا بها ان سعر برميل النفط في الموازنة العامة سيكون بين 42 - 43 دولارا".

