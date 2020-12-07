كتائب حزب الله العراق والعصائب في قارب الصدر لترميم البيت الإيراني الخرّب.. مراقبون: إرهابيون يدينون للملالي

خبراء: دعوة الصدر وانضمام أعتى العصابات الإرهابية له تؤكد أنه واحد منهم وعلى هواهم



جاء إعلان كتائب حزب الله العراق الإرهابية، التي اكتسبت سمعة بغيضة طوال السنوات الماضية، وبالخصوص منذ مجىء الكاظمي بسبب ارهابها ودمويتها، تأييدها التام للصدر ودعوته لما اسماه بترميم البيت الشيعي ليؤكد للجميع أن الصدر وأعتى ميليشيات العراق الإرهابية في قارب واحد وليس بينهما فروقات.

وكانت قد أثارت الدعوة التي أطلقها مقتدى العار –الصدر- سابقا، زعيم ميليشيا جيش المهدي العراقية إلى "ترميم البيت الشيعي" وعقد تحالف "عقائدي" جدلا في البلاد، خاصة وأن الصدر انتقد التحالفات الطائفية مرارا خلال السنوات الماضية.



ودعا الصدر إلى "ترميم البيت الشيعي"، على خلفية "التعدي الواضح والوقح ضد الله ودينه ورسوله وأوليائه" حسب زعمه، من قبل "ثلة صبيان لاوعي لهم ولا ورع"، في إشارة منه إلى المتظاهرين العراقيين، كما طالب بكتابة ميثاق شرف "عقائدي".

وبحسب ناشطين مؤيدين للمتظاهرين، ووفق تقرير نشرته "الحرة"، فإن دعوة الصدر، متأثرة بشكل كبير بـ"الضربات التي تعرضت لها شعبية التيار"، بسبب التظاهرات العراقية ومحاولته قمعها، كما يقول الناشط في المظاهرات، غيث الحسيني.

وقال الحسيني، إن "الصدر خسر كثيرا من أنصاره ومصداقيته، بسبب الطريقة التي تعامل بها مع التظاهرات"، مضيفا أنه "يحاول العودة إلى العباءة الطائفية التي خرج منها، والتي أعلن مرارا تخليه عنها.

ويعتقد الحسيني أن الضغط الذي تعرض له الصدر، الذي يروج لإمكانية تشكيله الحكومة الجديدة برئيس وزراء من التيار الصدري، جعله يدرك إن "الانتخابات المقبلة قد لا تكون ذات نتائج سارة له".

وقال الصحفي، منتصر الشيخلي، يقول إن الدعوة لإقامة البيت الشيعي أمر متوقع في ظل الظروف الأخيرة"، مضيفا أنه "في الغالب لن يلبي القياديون الشيعة دعوة الصدر لأنهم لا يثقون بدوافعه أو احترامه للتحالفات".

ورحبت ميليشيا العصائب الارهابية، التي دأب الصدر على انتقادها ووصفها بـ "الميليشيا الوقحة"، بدعوة مقتدى، وأكدت، على لسان المتحدث باسمها، نعيم العبودي، أن الدعوة "غاية في الأهمية"، وأنها "لا تنطلق من منطلق طائفي" حسب زعمه.

وفيما لم تعلق الكتل السياسية الشيعية بشكل مباشر على دعوة الصدر، قال مقربون من كتلة "عراقيون" التي يقودها، عمار الحكيم، والتي تدعم رئيس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي، إنهم يريدون "تشكيل تحالف واسع على امتداد الطيف العراقي"، فيما يبدو ردا بالرفض على دعوة الصدر.

أما كتلة دولة القانون فقد قالت، على لسان القيادي فيها، حسين المالكي، إن الكتل الشيعية تجتمع بشكل دوري ضمن "اللجنة السباعية" منذ أشهر. واللجنة السباعية هي اللجنة التي تشكل عنها التحالف الوطني الشيعي الذي فاز بانتخابات 2014.

وبحسب سياسيين من ائتلاف دولة القانون فإن اللجنة مكونة من "نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، وهادي العامري، زعيم منظمة بدر، وقيس الخزعلي، قائد حركة عصائب أهل الحق، وعبد الحسين الموسوي، عن كتلة الفضيلة، وعمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة، وحيدر العبادي، رئيس كتلة ائتلاف النصر، وممثل عن كتلة سائرون".

ولم يجب خمسة من نواب التيار الصدري وسياسييه، ممن تواصل معهم موقع "الحرة"، على أسئلة بشأن دعوة الصدر وخلفياتها.لكن، وبحسب مصادر من مكتب مقتدى الصدر، فإن زعيم التيار الصدري يريد تحالفا "على أساس المذهب"، كما قال هو نفسه في تغريدة نشرها مؤخرا وذيلها بتوقيع "الإمامي الإثنا عشري" وهو وصف المذهب الشيعي في العراق.

ويقول الناشط المدني، زياد العصاد، إن "ثورة تشرين كحركة تصحيحية للمفاهيم التي قامت عليها العملية السياسية منذ 2003 وحتى اليوم، وأعادت الثقة للمواطنين بهويتهم الوطنية المغيّبة والمفقودة خلال سنين التشرذم على يد الإسلام السياسي".

وينتقد العصاد، وهو وجه معروف في تظاهرات محافظة الناصرية العراقية "عزف زعيم التيار الصدري على وتر التخندقات الفئوية والاستقطاب الطائفي عبر تغريدة نشرها، وأكد على ضرورة ترميم البيت الشيعي، كعودة للسياقات القديمة التي رفضتها تشرين وشبّانها". وبحسب العصاد فإن متظاهري تشرين يريدون إطلاق مفهوم "البيت الوطني والأمة العراقية".

لكن العصاد لا ينكر أن الدعوة لترميم "البيت الشيعي" ستضع ضغوطا على المتظاهرين، لأنها "تمثل التقاء للتيارات الإسلامية الراديكالية والتي اشترك بعضها بطريقة أو بأخرى بقمع وقتل المتظاهرين في سوح الاحتجاج".

في سياق متصل، أعلنت كتائب حزب الله العراق الارهابية، تأييدها لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن إعادة ترميم البيت الشيعي، وتوقيع ميثاق شرف عقائدي وسياسي، لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية.

وقال المكتب السياسي للكتائب، في بيان، إن "بعض الجهات المشبوهة عمدت إلى التغرير بشبابنا ودفعهم نحو تبني مظاهر فيها كثيرٌ من التجاوز على القيم الإسلاميّة، والإساءة للذات الإلهيّة، وثوابت الدين الإسلامي المحمديّ وقِيَمه الأصيلة".

وأضاف البيان، أن ذلك "يلقي على عاتق القوى السياسية والدينية والاجتماعية مسؤولية كبيرة للتصدي لها وقطع دابرها".

وتابع المكتب "نحن إذ نشيد بمواقفَ الصدر بالتصدي للانحرافات والدعوة إلى الدفاع عن ثوابتنا الإسلاميّة وترميم وضعنا الداخلي وإصلاح واقعنا المرير وقطع دابر الفاسدين والمنتفعين وسراق مال شعبنا المظلوم، نؤكد أننا مع كل منهج إصلاحيّ وحدويّ يرفع راية الإسلام ويدافع عن قيمه ومُثُلِهِ العليا"!!

وقال خبراء، إن دعوة الصدر وانضمام العصابات الإرهابية لها مثل عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله العراق يؤكد هويتهم الطائفية الميليشياوية والصدر لا يختلف إطلاقا.

ا.ي