في العهد الأسود.. ميليشيات إيران الإرهابية تُهين الجيش العراقي وتتوعد ظابطا كبيرا في حال أزال صور الإرهابي أبو مهدي المهندس (تفاصيل)

مراقبون: على الكاظمي البدء في التغيير واستعادة هيبة الوطن بالاستناد إلى هذه الواقعة



في زمن فات وحتى بعد عام 2003 كان لعصابات إيران المسلحة وجود لا يمكن لأحد أن ينكره بفضل الخونة والعملاء. لكن مع مجىء حكومة الكاظمي وسماحه بقيام كتائب حزب الله العراق الإرهابية المجرمة بإهانته شخصيا وإهانة الوطن في أن تطلق الصواريخ على العاصمة، بغداد، دون أن يكون قادرا على اعتقال فرد واحد منها. فهو ما جرأها بأن تستهين بالجيش العراقي البطل وتسخر منه.



وكشف تسجيل صوتي لمسؤول بارز في ميليشيات الحشد الشعبي الارهابي، عن السطوة الكبيرة للميليشيات الشيعية التابعة لإيران على المؤسسة العسكرية العراقية.

وسرب معاون قائد ميليشيات الحشد الشعبي الارهابي، لقاطع عمليات شرق الأنبار، علي جواد المظفر، الذي عرف نفسه بـ “أبوزيد”، تسجيلا صوتيا لمكالمة هاتفية جمعته برئيس أركان قيادة عمليات الأنبار، العميد الركن ضياء محمد، اشتملت على "تهديدات مخزية" للمؤسسة العسكرية العراقية، وسلطت الضوء على ضآلة حجمها في مواجهة الميليشيات الإيرانية.

وخلال المكالمة وجه المظفر سؤالا للعميد محمد عن حقيقة نية قائد عمليات الأنبار في الجيش، اللواء ناصر الغنام إزالة صور الارهابي السابق في الحشد الشعبي أبومهدي المهندس من قاطع مسؤولياته. وينحدر اللواء الغنام من محافظة الأنبار. وبالرغم من الجدل الذي يحيط علاقاته السابقة ببعض الأطراف السياسية، إلا أنه يُعد مرجعا في الانضباط العسكري والصرامة التي يتطلبها هذا القطاع.

وتنتشر صور ارهابيي إيران في الكثير من المناطق السنّية مثل الانبار والموصل بما يعد استفزازا كبيرا للسنّة في العراق.



ويُظهر التسجيل، الذي جرى تسريبه عمدا، في محاولة لإهانة المؤسسة العسكرية العراقية علنا، تلعثم وارتباك العميد محمد وهو يُجيب على أسئلة تُطرح بتعال واضح من قبل المظفر، حيث يعاني الضابط الذي يحمل رتبة كبيرة، مع شارة الأركان الحربية، وهو يحاول تبرير موقف قائده الغنام، مؤكدا أن "صور الارهابي أبومهدي لم تكن من ضمن الصور التي وجه قائد عمليات الأنبار بإزالتها!!!، لكن المظفر لا يكتفي بهذا القدر من الارتعاد الذي بدا على العميد محمد، بل يُمعن في إهانة المؤسسة العسكرية العراقية، مطالبا رئيس أركان عمليات الأنبار بإبلاغ قائد عمليات الأنبار ناصر الغنام بأنه سيقطع أي يد تمتد إلى صور المهندس في هذه المحافظة.

وتابع متحدثا إلى العميد محمد، أبلغ قائدك أنه إنْ كان رجلا فعليه أن يتجرأ ويزيل صورة واحدة للحاج أبومهدي المهندس في الأنبار، وسيرى ما هو الرد!!

وانتشر هذا التسجيل على نطاق واسع، بعدما تعمدت وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالميليشيات الشيعية التابعة لإيران الترويج له على نطاق واسع.

وجاء رد فعل الكاظمي، القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، كما كان متوقعا، إذ أمر بتشكيل "لجنة تحقيقية من وزارة الدفاع والاستخبارات العسكرية والاستخبارات والأمن وأمن الحشد الشعبي في قيادة العمليات المشتركة للتحقيق الفوري بالتسجيل الصوتي"، موجها بـ "الوقوف على حقيقة الأمر ومن هي الجهة التي سجلت الاتصال وأسباب نشره الآن واتخاذ الإجراءات القانونية بمحاسبة المقصرين".

لكن كما يقول خبراء، فلا يمكن التعويل على هذه اللجنة في التوصل لشىء ذا قيمة. والحل أن يتقدم الكاظمي باستقالته أو أن يستعيد هيبة الوطن بإجراءات صارمة وليأخذ من هذه الواقعة نموذجا للتغيير.

أ.ي