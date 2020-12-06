تقرير يكشف: صفقة في الظلام.. تحركات شيعية بقيادة الفياض لاستعادة قادة تنظيم الإخوان والسنّة الفارين للخارج

خبراء: الصفقة هدفها الالتفاف على الحالة الثورية في العراق وترتيب أوراق المرحلة القادمة وعقد مصالحات مع إيران وقادتها



كشفت مصادر سياسية مطلعة عن تحركات يقوم بها الإرهابي فالح الفياض لاستعادة بعض السنّة الفارين للخارج وترتيب أوراق المرحلة القادمة. وقالوا إن هناك ترتيب للتحالف مع قادة تنظيم الإخوان، والسبب الرغبة العارمة في إجهاض الحالة الثورية في العراق وحجز أماكن البرلمان الجديد.

وكشف مراقبون، أن التحالفات السياسية القائمة في العراق، تقوم على النفعية الفجّة التي تصل حدّ الانتهازية بجمعها بين ألد الخصوم وأكثرهم اختلافا وتنافرا، وهى التي بدأت تطل برأسها من جديد بمناسبة الانتخابات المقبلة التي تشكّل هاجسا حقيقيا للقوى السياسية التي حكمت البلاد في مرحلة ما بعد سنة 2003 وأصبحت موضع غضب الشارع ونقمته، الأمر الذي يشرّع للتعاون مع أي طرف كان، للحفاظ على السلطة ومغانمها.

وكشف تقرير نشرته جريدة "العرب"، تحرك أطراف سياسية عراقية مقربة من إيران لتسوية ملفات "ساسة سنّة" مقربين من تركيا سبق أن اتهموا بالتورط في أعمال إرهابية وبينهم من أدين قضائيا واضطر إلى الفرار إلى خارج البلاد، على غرار نائب رئيس الجمهورية الأسبق طارق الهاشمي الذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع حركة الإخوان المسلمين.

ورغم الاختلاف المذهبي والأيديولوجي بين الأحزاب الشيعية التي قادت العراق بعد سنة 2003 والحركات السياسية التابعة لجماعة الإخوان، إلاّ أنّ ذلك لم يمنع التقاء مصالح الطرفين حيث كان التنسيق بين إيران الداعمة لتلك الأحزاب، والإخوان في العراق من الثوابت التي استند إليها الوضع الذي نشأ في البلد بعد سقوط النظام السابق.

ويكفي أن رشيد العزاوي، الأمين العام الحالي للحزب الإسلامي الذراع العراقية لحركة الإخوان قضى نحو نصف حياته في إيران، وهو ما يفسر صلاته الوثيقة برجالات طهران في بغداد ومجرميها الكبار، مثل نوري المالكي وهادي العامري وفالح الفياض وغيرهم.

ووفق مصادر سياسية واسعة الاطلاع، فإن رئيس هيئة الحشد الشعبي الارهابي، فالح الفياض، يتحرك شخصيا لإبرام تسويات قضائية تسمح بعودة شخصيات سياسية سنية إلى العراق من بعض المنافي.

ومن بين هذه الشخصيات نائب رئيس الجمهورية الأسبق طارق الهاشمي الذي سبق للتلفزيون الرسمي العراقي أن عرض ما قال إنّها اعترافات فريق حمايته ومرافقيه الشخصيين وعدد من أقاربه بارتكابهم جرائم ذبح وتفجير واختطاف بين 2006 و2010، بتوجيه شخصي منه ومتابعته المباشرة. ومن بين الكثير من الساسة السنّة الذين تعرضوا إلى ملاحقات قضائية بتهم الإرهاب والفساد، ولاسيما في عهد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، يُنظر إلى الهاشمي بعين الريبة في الأوساط السنية والشيعية على حد سواء.

والهاشمي ضابط في الجيش العراقي السابق تمّ إبعاده من الخدمة بسبب شبهات فساد. وقد برز بعد 2003 كقيادي كبير في الحزب الإسلامي وتبوأ مناصب مهمة فيه حتى أنه تولى منصب أمينه العام لمدة أربع سنوات. لكنه استقال من الحزب ليشارك في انتخابات سنة 2010 عبر قائمة “علمانية” يقودها الليبرالي الشيعي إياد علاوي. إعادة الهاشمي وغيره من الشخصيات السنية المبعدة تشكل أداة لإحداث المزيد من الانقسامات في الجسد السني

ووصفت خطوة الهاشمي، هذه بالانتهازية لأنها نقلته إلى منصب لم يكن يحلم به وهو نائب رئيس الجمهورية، إذ كان من المستحيل أن يحصل عليه لولا قفزه من قارب الحزب الإسلامي.

واتهم الهاشمي بادئ الأمر باستخدام صلاحيات وإمكانيات منصبه في تنفيذ عمليات ذات طابع طائفي. وبالرغم من حرصه على أن تتسرب هذه الاتهامات إلى الشارع السني كي يستثمرها على المستوى السياسي إلاّ أنه لم يحظ بشعبية تُذكر، حتى أن نبأ صدور مذكرة قبض بحقه سنة 2011 بتهمة القتل العمد لم يلق أي تفاعل من قبل الجمهور السنّي.

ويعتقد مراقبون، أن التحرك الإيراني نحو إعادة الهاشمي وغيره من الشخصيات السياسية السنّية المُبعدة قد يشكل أداة ناجعة لإحداث المزيد من الانقسامات في الجسد السني، قبل انتخابات عامة مبكرة من المقرّر أن تجرى صيف العام القادم ولا يستبعد أن تحدث تغييرات في معادلة الحكم في العراق. ولن تكون الأحزاب الشيعية التي قادت العراق خلال الفترة الماضية وهي تتقدّم لتلك الانتخابات في وضع مريح مثل الذي اعتادت عليه من قبل، ذلك أنّ النتائج السلبية لفترة حكمها أصبحت ماثلة للعيان ومؤثّرة في واقع العراقيين، حتّى أنّ الأوساط الشيعية التي تعتبرها تلك الأحزاب خزّانها الجماهيري والانتخابي ثارت ضدّها في الانتفاضة التي اندلعت منذ أكتوبر 2019 وأدان المحتجون خلالها الطبقة الحاكمة وطالبوها بالتنحّي.

ولفت مراقبون الى أن الفياض عرّاب عودة هذه الشخصيات للعراق ثانية، يهمه الحفاظ على مكاسب "كتل إيران" الإرهابية خلال الانتخابات المقبلة ولذلك يتحالف مع أي أحد.

أ.ي