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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 06 كانون الأول 2020 09:55 م

ترامب يفضح الديمقراطيين: سيمنحون إيران مليارات الدولارات دعما لإرهابها وسيظهر الشيوعين من جديد يدمرون الحضارة الأمريكية

ترامب

خبراء: ترامب سيظل الصخرة الأقوى في وجه الديمقراطيين سنوات طويلة لأنه كشف هالات الكذب والخداع التي ينسجونها

تظل أفكار الديمقراطيين مخربة ومدمرة للعالم، ولن ينسى العالم العربي على وجه التحديد، فترتي ولاية أوباما لنحو 8 سنوات في البيت الأبيض، وهو ما سيكرره بايدن في حال استلامه السلطة. فأفكار الديمقراطيين واحدة ومخربة.
من جانبه قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي في جورجيا، إن الديمقراطيين، عند استلامهم الحكم، سيمنحون إيران مليارات الدولارات.
وأضاف ترامب أن إيران كانت ستأتي إليه مباشرة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية للتفاوض على اتفاق جديد، بديل للاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحبت واشنطن منه عام 2018 بينما تنصّلت طهران من بنوده. 


وقال ترامب خلال التجمّع في جورجيا، في إشارة للديمقراطيين: "أول شيء يريدون القيام به هو العودة لاتفاق باريس حول المناخ، الذي سيكلفنا الكثير.. هذا الاتفاق كان مصمماً لتدمير الولايات المتحدة"، وتابع ترامب: الأمر الثاني الذي يريد الديمقراطيون القيام به هو إعطاء إيران مليارات الدولارات، إيران كانت ستأتي إلي في أول ساعة بعد فوزي في الانتخابات للتوصل إلى اتفاق".
وفي جورجيا، لم يكف الرئيس ترامب عن ترديد الحقيقة، واتهم الديمقراطيين بالتخطيط للتزوير في انتخابات الإعادة لشغل مقعدي الولاية في مجلس الشيوخ.
وتابع: "نحن نفوز في هذه الانتخابات.. سيحاولون إقناعنا بأننا خسرنا. نحن لم نخسر".
وقال ترمب إنه في حال "لم يفز" السناتوران ديفيد بيرديو وكيلي لوفلر فـ"لا شيء يمكنه إيقاف الديمقراطيين". وأضاف "لا فكرة لديكم إلى أي حد سيكون الأمر سيئًا.. الديمقراطيين سيدمرون المؤسسة العسكرية من خلال عدم تمويلها.. وسيسمحون للمهاجرين بالتصويت". وقال مخاطباً أنصاره: "إذا لم تصوتوا في جورجيا، فإن الاشتراكين والشيوعيين سيفوزون". 


 وهى التصريحات التي كشفت أكاذيب بايدن، الذي زعم: إن إدارته المستقبلية لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، وأضاف أن إدارة دونالد ترامب بتحركها لسحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، دفعت طهران إلى "الاقتراب" من امتلاك سلاح نووي!!
وقال بايدن، خلال مقابلة مع قناة "سي إن إن" CNN: "المحصلة النهائية هي أننا لا نستطيع السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي".
ورداً على سؤال حول تداعيات مقتل العالم الإيراني، محسن فخري زاده، على التفاوض الأميركي الإيراني المستقبلي، قال بايدن إنه في هذه المرحلة، من "الصعب جدًا" تحديد إلى أي مدى يعقّد الوضع.
وعلق مراقبون، بأن الديمقراطيون سيظلون لسنوات طويلة حتى في حال استلام بايدن السلطة يعانون من أثر ترامب الهائل الذي فضح دعاويهم وكشف أوهامهم وأفكارهم المضللة.
أ.ي

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