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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 06 كانون الأول 2020 09:44 م

مغردون يشيدون بترامب.. بعد مطالبته بالتصويت مجددا حتى لا يستولي اليسار الراديكالي الشيوعي على أمريكا

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أشاد مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، بمطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالذهاب إلى التصويت مجددا في انتخابات الكونجرس الأمريكية حتى لا يستولي اليسار الراديكالي الشيوعي بزعامة بايدن على أمريكا.

وقال الرئيس ترامب في كلمة خلال تجمع جماهيري كبير مع أنصاره في جورجيا، لن نتراجع، لن نركع ، لن نحاصر لن نرضخ، لأن أمريكا هي عروقنا الأبيض، والأحمر والأزرق.
وأضاف، جعلنا أمريكا عظيمة وأمنه وسنستمر بجعلها عظيمة.

وأمام مئات المؤيدين الذين تجمعوا في مدينة فالدوستا، قال الرئيس الأمريكي "نحن نفوز في هذه الانتخابات". وتابع وسط الهتافات "سيُحاولون إقناعنا بأننا خسرنا. نحن لم نخسر"، منددا بـ"انتخابات مزوّرة".

وتابع ترامب :يريد اليسار الراديكالي ورهط جون كيري منح إيران مليارات الدولارات مجددا، حيث يريدون إرجاع أمريكا للوراء، ويريدون إقحامنا في اتفاقية باريس للبيئة لكي نقوم بدفع مليارات الدولارات  للجانب الأخر (أوروبا ).

 وأوضح، أنا أول رئيس حاولوا إقالتي بسبب مكالمة هاتفية ملفقة .

وتابع: هؤلاء اليسار لا يريدون لكم التحول فقط للاشتراكية إنما يريدون لأمريكا أن تكون شيوعية شيعونية شعوبية.

وأشار إلى أن اليسار قام بتزوير الأصوات عبر تصويت البريد والموتى والمهاجرين الغير شرعيين وإعادة الانتخاب بدون التأكد من التوقيع.

وأشار إلى أن الإعلام المزيف الكاذب ما زال يشن حملته ولكن لدينا الآن الإعلام البديل، مصل نيويورك بوست ونيوز ماكس وغيرهم..

وأوضح أنه خلال مسيرة واشنطن قامت عصابات أنتيڤا بالاعتداء على كبار السن خلال عودتهم ليلا.

ويذكر أن ترامب جاء إلى ولاية جورجيا دعما لمرشّحَين جمهوريّين في انتخابات فرعية تُعتبر حاسمة لتحديد الغالبية في مجلس الشيوخ وموازين القوى في العاصمة واشنطن.

وقال ترامب إنه في حال "لم يفز" السناتور ان ديفيد بيرديو وكيلي لوفلر فـ"لا شيء يمكنه إيقاف الديمقراطيين". وتابع "لا فكرة لديكم إلى أي حد سيكون الأمر سيئا".

وأضاف، مغردون، نتوقع أن ترامب يحضر لمفاجأة ، فلم يحدث أن رئيس أمريكي يتجول على ولايات وهو في آخر لحظات حكمه لانتخاب اعضاء في الكونجرس او ولاية جورجيا.

وأشاروا إلى هناك شيء يدور في الخفاء ولم يتطلع عليه إلا بعض الجمهوريين ومحاميه جولياني، فغير معقول هذا المشهد الذي نراه ونعتقد أن رؤوس سوف تذهب للقضاء .




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