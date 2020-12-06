نشطاء عن عرقلة مشروع ميناء الفاو الكبير: العراق لا يمتلك رجال دولة حقيقين ووطنيين

كشف نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن من أسباب عرقلة مشروع ميناء الفاو الكبير، أنه لا يوجد مسؤولين رجال دولة حقيقين ووطنيين يحبون العراق.

وقد حذرت النائبة عالية نصيف من مساعي بعض الدول لعرقلة إكمال ميناء الفاو الكبير بأي ثمن، مشيرة إلى أن الميناء لو أكتمل وعمل سيكون عصب العراق الاقتصادي.

وقالت نصيف في بيان، إن "مجلس النواب وقف موقفاً مشرفاً في ملف ميناء الفاو الكبير وخصص 400 مليار دينار لتشييده وهناك مبلغاً آخر سيضاف إلى المشروع في موازنة 2021 ".

وأضافت أن "هناك مساعي من بعض دول الجوار لعرقلة تشييد الميناء الذي سيصبح عصب الاقتصاد العراقي"، موضحة "لو كل عراقي يعرف أهمية هذا الميناء للاقتصاد العراقي لامتلأت الشوارع بالمتظاهرين المطالبين بالإسراع في تشييده".

من جانبه، قال المحلل السياسي، إياد العنبر، إن ميناء الفاو الكبير، ومشاريع ربط طريق الحرير، أصبحت شعارات ومادة لنظرية المؤامرات، لكن الدول الناجحة تحول الخطط الاستراتيجية إلى مشاريع واقعية ولا تبقيها عناوين كما يحدث في دولتنا الفاشلة.

من جانبه، قال عضو لجنة الخدمات البرلمانية برهان المعموري إنه منذ أن أعلن عن تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير والذي يعتبر رئة العراق الفاعلة، استبشر العراقيون من مردودات اقتصادية إيجابية وسيادية في كل الجوانب، وذلك لحاجتنا الماسة لهذا مشروع يرفع من مستويات العراق مع أغلب طرق التجارة العالمية.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تعطيل مشروع ميناء الفاو الكبير:

وقال حساب " jawhara Alameri"، " لأن بكل بساطة دولتنا العراق لا تمتلك رجال دولة حقيقين وطنيين ولكن ليستمروا في أفعالهم هم زائلون والشعب العراقي يبقى وصوت الشعب أعلى منهم و من كل من يقف خلفهم".



وأضاف، حساب، " #للوطن_أغرد"، "يمكن للعراق أن يعيش في واردات هذا الميناء دون اللجوء إلى النفط وغيره من الموارد بشرط أن تستغل إيراداته بصورة صحيحة هذا في حال أن أكتمل الميناء!".



وتابع حساب "غيث العبيدي"، "من الرائع جدا، أن يكون العراق البوابة الرئيسية التي تربط آسيا بأوروبا بريا وبحريا وجويآ (طريق حرير) ومحطة استراحة لجميع القوافل السالكة له"..

وأضاف، "نريد ثورة انقلاب في موازين البنى التحتية للعراق وفي كل المرافق شرط إكمال مشروع ميناء الفاو الكبير، ومن شديد الإفراط في الخزي تعطيله".



وأكد حساب "الكتائبي المقاوم"، "هل تعلم أن مشروع ميناء الفاو الكبير سيحل أغلب مشاكل البلد منها إيجاد فرص عمل للشباب".



وذكر حساب، "Hassanalbadri7"، "إن ميناء الفاو أكبر الموانئ في الخليج وأهمها عالميا، لماذا هذا الاستهتار يا حكومتنا اللا رشيدة؟ ميناء الفاو مطلبنا".