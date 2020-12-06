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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 06 كانون الأول 2020 05:03 م

هجرة النشطاء العراقيين.. مغردون: يهربون من الاختطاف والقتل الذي تمارسه ميليشيات إيران

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ارتفعت معدلات هجرة نشطاء العراق، وذلك هربا من الميليشيات الموالية لإيران التي تقوم بترهيب النشطاء واختطافهم وقتلهم، حيث شهد العراق في الأوانة محاولات اغتيالات عديدة طالب الكثير من النشطاء.

وأكد نشطاء أنه بعد انتفاضة تشرين الأول ، التي جرى قمعها بوسائل مختلفة، من جهات حكومية وغير حكومية، جرى الحديث عن قائمة اعتقالات وتصفية لكل من ساعد في إشعال هذه الثورة، وبالفعل تم اعتقال وخطف عدد منهم، وقتل البعض الآخر، ليبدأ موسم الهجرة الثالث.

يأتي ذلك على الرغم من التعهّدات التي قطعها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عقب توليه رئاسة الحكومة، مطلع مايو الماضي، بحماية المحتجين ووقف الاعتداءات والتضييق على الناشطين المدنيين.

وقد هاجر العديد من النشطاء، إلى مدن إقليم كردستان، التي تتمتع بأمن أفضل، كذلك دول لا تتطلب بالنسبة للعراقيين تعقيدات كبيرة في ما يتعلق بتأشيرة الدخول إليها، كلبنان وتركيا.

وأكد نشطاء أن موجة التهجير الجديدة تأتي بعد تلقيهم سلسلة تهديدات من جماعات مسلحة توصف عادة بـ"المليشيات الولائية"، في إشارة إلى ارتباطها بإيران، والتي عادة ما تسبقها حملة تحريض واتهامات بالعمالة لإسرائيل أو وصفهم بعبارة "أبناء السفارات"، في إشارة إلى السفارتين الأميركية والبريطانية في بغداد.

وأُضيف لها أخيراً عامل ملاحقة القوات الأمنية لعدد من ناشطي الجنوب، لا سيما في ذي قار وواسط وميسان وبابل والبصرة.

وقد شهدت بغداد الأسبوع الماضي محاولة اغتيال اثنين من أعضاء لجنة تنسيقية التظاهرات، استهدفتهما مجموعة مسلحة في حي الطالبية شرقي العاصمة، وأسفرت عن إصابة أحدهما، ويدعى أكرم عذاب، بجروح خطرة. واغتيل الناشط مصطفى الجابري في ميسان، يوم الأربعاء الماضي.

وأكد مراقبون، أن عدد الناشطين الذي غادروا العراق إلى تركيا أو لبنان والأردن أو انتقلوا إلى مدن إقليم كردستان خلال الأشهر الماضية، بأكثر من 200 ناشط ومحتج ومدون وصحافي مؤيد للاحتجاجات.

وقال مغردون، إن العشرات من الصحفيين والناشطين غادروا أماكنهم طلبًا للأمان، والبعض الآخر قد اختطف، ومنهم من لم يتسن له الهرب واغتيل.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال مغردي مواقع التواصل الاجتماعي على هجرة النشطاء العراقيين هربا من ميليشيات إيران:

وقال حساب الناشط " زايد العصاد"، " في هذه اللحظات أُغادر بيتي تاركا أهلي ورائي بسبب تهديدات الصدريين وتحريضهم على قتلي منذ ثلاث أيام، واليوم فقط تلقيت فيه خمسة تهديدات من أرقام غير مسجلة، هذا من عدا التحريض العلني من صفحات مدونين ومنصات صدرية! إليك المشتكى يا عراق".


وأضاف، حساب " مُلا عبود اٰلڪرخيۧ"، " كل هذه التهديدات للنشطاء في العراق تحت أنظار الأمم المتحدة وممثلتهم محامية الشيطان بلاسخارت".


وتابع حساب، "Nagham Ibrahim"، " كل صوت حر شريف  عليه مسؤولية الحفاظ على صوته وسلامته قبل أي شيء..الوطن الحر بحاجة لكم أكثر من أي شيء آخر.. حافظوا على أرواحكم أيها الأحرار".


وأضاف، حساب "غضب الشعب"، " يعني الحكومة ومقتدى وصلوا لهذه المرحلة من السقوط بحيث يهددون ويعتقلون ويقتلون أمام مرأى ومسمع الكل".


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